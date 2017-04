Toller Abschied für Harmanbasi Nach dem ersten Saisonsieg in der Oberliga punktete die erste Mannschaft des Turnverein Iffezheim am Wochenende vor heimischem Publikum erneut. Die Turner gewannen souverän mit 49:24 gegen den PTSV Jahn Freiburg und entschieden neun Gerätepunkte für sich. Trainer Jürgen Schneider sowie Betreuer Steve Woitalla konnten mit Jan Anselm, Selim Harmanbasi, Jan Ruf, Tobias Mauck sowie Cornelius und Michael Müller einen voll besetzten Kader in das Duell schicken. Nach dem 6:6-Unentschieden am Boden, holten sich die Gäste aus Freiburg die Gerätepunkte am Seitpferd und gingen mit 15:8 in Führung. Schön anzusehen war hier das Bruderduell von Tobias und Markus Mauck, bei dem Tobias durch seine etwas anspruchsvollere Übung die Nase vorne hatte. An den Ringen war der TV Iffezheim nun gefordert. Mit 13:0 Punkten setzten die Iffezheimer ein Zeichen und gingen deutlich mit 21:13 in die Pause. Die zweite Hälfte dominierte dann klar die Heimmannschaft aus Iffezheim. Im ersten Duell nach der Pause zeigte Cornelius Müller mit einem sehr sauber geturnten Tsukahara, wohin der Weg gehen sollte. Am Sprung baute der TVI die Führung weiter aus - 29:14 lautete das Zwischenergebnis. Durch die acht gewonnenen Scorepunkte von Jan Ruf und Jan Anselm war auch der Gerätesieg am Barren (8:4) gesichert. Auch am abschließenden Reck zeigten die Iffezheimer Turner den Zuschauern noch mal eine eindrucksvolle Darbietung und sicherten sich mit 12:4 Scorepunkten auch hier den Gerätesieg. Vor allem Selim Harmanbasi, der sein Karriereende vergangene Woche bekanntgab, sicherte seinem Team mit seiner letzten Übung vier Scorepunkte. Die Einzelwertung gewann Jan Anselm mit 16 Scorepunkten vor seinen Teamkollegen Jan Ruf und Michael Müller (10). Mit dem vierten Tabellenplatz und 28 Gerätepunkten wurde die Vorrunde abgeschlossen. In der Landesliga ging der TV Iffezheim II nach zwei gewonnen Wettkämpfen vor heimischem Publikum, erneut als Sieger aus der Halle. Mit 249,00:241,70 Punkten sicherte das Team den dritten Tabellenplatz weiter ab. Das beginnende Bodenturnen ging nach einigen Patzern auf Iffezheimer Seite jedoch an den in der Tabelle benachbarten Gast aus Griesheim, der mit vier Punkten Vorsprung zunächst ordentlich Druck aufbauen konnte. Das folgende Pferdturnen wurde dann aber wiederum deutlich gewonnen und der Rückstand wieder aufgeholt werden. Ausschlaggebend hierfür war die anspruchsvolle und schöne Übung von Routinier Severin Fritz. Nachdem man auch die Gerätepunkte an Ringe und Sprung für sich entscheiden konnte, wurde die Führung auf sechs Punkte ausgebaut. Nachdem man den Barren knapp abgeben musste, baute man beim abschließenden Reckturnen die Führung dann nochmals weiter aus. Die Einzelwertung gewann Fabian Rauber mit 64,50 vor David Walter aus Griesheim. Dritter wurde Mannschaftskollege Jan Flöck. Am kommenden Samstag reisen beide Mannschaften des TV Iffezheim nun mit breiter Brust zum Ligafinale nach Karlsruhe-Grötzingen, um dort an die Erfolge der vergangenen Wochen anzuknüpfen und die bisher erreichten Tabellenplätze zu verteidigen. (red)

