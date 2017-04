Makoto-Kämpfer schlagen sich bei der Karate-EM sehr wacker

In einer imposanten Halle in Sittard in den Niederlanden fand die Karate-EM statt. Angereist waren Teams aus 28 verschiedenen Ländern, um die besten Karatekas zu ermitteln. Auch drei Kämpfer des Karate Dojo Makoto aus Baden-Baden hatten sich qualifiziert. In der Disziplin Kata der Erwachsenen überzeugte Jakob Schmidt in der ersten Runde und setzte sich souverän gegen seinen französischen Gegner durch.

Auch in der zweiten Runde gelang ihm eine exzellente Kata gegen einen starken Ungarn, dem er nur knapp unterlag. Luca Weingötz zeigte sich ebenfalls wieder in starker Form und zog bei den Junioren (18 bis 20) ins Kata-Finale ein, in dem er sich schließlich mit der "Sochin"-Übung die Bronzemedaille sicherte.

Im Kumite-Einzel-Wettbewerb der Junioren musste sich Weingötz bereits in der Vorrunde einem starken russischen Athleten geschlagen geben, David Matz unterlag nach einigen gewonnenen Kämpfen und guter Leistung ebenfalls seinem russischen Gegner im Achtelfinale.

In den Team-Duellen jedoch kämpften sich die beiden Karateka zusammen mit ihrem Mannschaftskollegen Aymen Ben-Romdhane aus Siegen bis ins Finale vor, in dem sie das ungarische Team schlugen und sich den Europameistertitel erkämpften.

Sehr zufrieden mit dem Wettkampfverlauf zeigte sich Makoto-Cheftrainer Pascal Senn, der als Assistent des Bundestrainers Thomas Schulze nicht nur die Dojo-Athleten, sondern das gesamte Nationalteam durch seine Erfahrung tatkräftig unterstützte.(red)