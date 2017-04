Blick nach vorne Von Christoph Ruf Als das Wesentliche zum anstehenden Spiel beim VfB Stuttgart gesagt war, wollte Oliver Kreuzer noch ein paar Sätze loswerden. Der Sportdirektor des Karlsruher SC hatte sich nämlich über die Berichterstattung der vergangenen Tage geärgert. Der Eindruck, dass das KSC-Präsidium um Ingo Wellenreuther und Günter Pilarsky sich über Gebühr in sportliche Belange einmische, sei falsch, betonte Kreuzer, der offenbar nicht gerne die Schlussfolgerungen daraus gelesen hatte, dass er noch zwei Stunden vor der Demission von Mirko Slomka noch "Stein und Bein" geschworen hatte, dass genau das nicht passieren würde. Die Entscheidung Mirko Slomka freizustellen, sei im Konsens mit ihm gefallen, stellte Kreuzer nochmals fest. "Es ist doch normal, dass ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Das Präsidium trägt schließlich die Gesamtverantwortung." Das war es dann aber - zumindest gestern - auch, was zur kurzen Amtszeit von Slomka gesagt wurde. Dessen Nachfolger Marc-Patrick Meister blickte lieber nach vorne, nachdem er betont hatte, er wünsche sich morgen "ein friedliches Derby, bei dem der Fußball im Vordergrund steht." In einem allerdings ähnelte der 36-Jährige dann doch seinem Vorgänger: Einblicke in eine mögliche Startaufstellung für das morgige Spiel gegen den VfB Stuttgart (13.30 Uhr) verweigerte er genauso konsequent, wie Slomka das immer getan hatte. Immerhin: Dass Kapitän Dirk Orlishausen unter dem vierten Trainer der Saison das Vertrauen zwischen den Pfosten genießt, ließ der Mann, der im KSC-Shirt erschien, dann doch durchblicken. Ansonsten gab es nur die Liste der Verletzten (Grischa Prömel, Boubacar Barry, Erwin Hoffer, Stefan Mugosa, Moritz Stoppelkamp, Manuel Torres) und Gesperrten (Enrico Valentini) zu hören. Zudem gab Meister eine Ehrenerklärung für Innenverteidiger Jordi Figueras ab, den er zu einem seiner "Ankerspieler" erklärte. Inhaltlich habe er nicht mit ihm über das Verfahren gesprochen, das in Spanien gegen Figueras eröffnet worden ist und bei dem es um den Verdacht der Spielmanipulation geht. Er, Meister, habe aber den Eindruck gewonnen, dass sich der Spanier trotz der psychischen Belastung voll im Abstiegskampf einbringt. Es klang ganz danach, als sei auch Figueras ein Mann für die erste Elf am morgigen Sonntag. Meister ist allerdings offenbar kein Trainer, der die jeweils nächste gegnerische Mannschaft zum Non-plus-ultra (v)erklärt und ausgiebig deren Stärken rühmt. Auch nicht, wenn sie wie der VfB Stuttgart mit Hannes Wolf von einem Mann trainiert wird, mit dem Meister im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund "zwei Jahre Tür an Tür gearbeitet" hat. "Ich möchte mich frei davon machen, wie Stuttgart das am Sonntag angeht, und bleibe da lieber bei meiner Mannschaft." Tabellarisch könnte der Unterschied zwischen beiden Teams allerdings kaum deutlicher sein: Der VfB ist mit 51 Punkten Zweiter, der KSC mit 22 Letzter - die "doppelte Drucksituation" (Meister) beim Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart und dem Drittliga-Aspiranten KSC ist also eigentlich nicht so ganz zu vergleichen. Doch den Niveauunterschied zwischen den beiden Teams noch mal gesondert zu betonen, wäre wohl auch die falsche Herangehensweise, um eine Mannschaft zu erreichen, die derzeit auch nach Einschätzung von Sportdirektor Kreuzer "blockiert" ist. Immer wieder haben sich die KSC-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen schließlich gefragt, wie es möglich ist, dass nach guten Leistungen wie beim 2:0 gegen Hannover ein desaströses Spiel wie in Aue folgen kann - oder warum eine Mannschaft, die beim 1:2 in Nürnberg ordentlich gespielt hat, im Spiel darauf wieder keinerlei Selbstbewusstsein ausstrahlt. Die Antwort darauf ist noch nicht gefunden, wohl aber die optimistische Ansprache, mit der in den verbleibenden sieben Spielen die Punkte gesammelt werden sollen, um doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. Der Blick zurück ist tabu, die Mannschaft soll wieder selbst daran glauben, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen kann. Dazu allerdings ist ein Erfolgserlebnis morgen in Stuttgart fast schon Pflicht.

