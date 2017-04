MuKu will Matchball verwandeln

Die Voraussetzungen für den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga hat die SG Muggensturm/Kuppenheim II vor zwei Wochen mit dem 35:25-Erfolg gegen die Panthers geschaffen. "Jetzt muss nur noch der Sack zugemacht werden", sagt Trainer Patrik Bukovic. Die erste von drei Möglichkeiten bietet sich seinem Team gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn (21:17). Und natürlich ist der Spitzenreiter gewillt, morgen vor eigenem Publikum den Titel unter Dach und Fach zu bringen. Dabei soll in der Wolf-Eberstein-Halle an die überzeugende Leistung aus dem Gipfeltreffen von Beginn an angeknüpft werden, "damit die Gäste gleich spüren, dass es für sie sehr schwer sein wird, etwas zu holen", betont Bukovic. Auf jeden Fall sei seine Mannschaft voll auf das Spiel fokussiert, um den letzten Schritt zu beschreiten - "zwar etwas berauscht nach dem starken Auftritt gegen die Panthers, aber auf keinen Fall abgehoben".

Die Niederlage im Spitzenspiel hat nur wenig am Selbstbewusstsein der Panthers gekratzt: "Die Qualität in der Mannschaft reicht auf jeden Fall aus, auch eine solch schwere Auswärtsaufgabe lösen zu können", sagt Trainer Christian Kohlbecker vor dem Murgtal-Derby heute Abend bei der HSG Murg (26:14). Allerdings stellt er sich auf einen Gegner ein, "der alles in die Waagschale werfen wird, um uns zu schlagen und den Kampf um den zweiten Tabellenplatz offen zu halten". Hinzu kommt, dass das Hinspiel eine relativ klare Sache zugunsten der Panthers gewesen ist, sodass die HSG in eigener Halle sicherlich Revanche nehmen möchte. "Mit einem umkämpften und engen Match ist deshalb zu rechnen", meint Kohlbecker. In den zurückliegenden Begegnungen in Forbach trat seine Mannschaft immer mit leeren Händen den Heimweg an. "So wird es auch mal wieder Zeit, einen Auswärtssieg einzufahren", findet der Coach.

Für seinen Gegenüber Thomas Schaal ist die Entscheidung um den zweiten Platz dagegen bereits gefallen. "Wir wünschen den Panthers viel Erfolg für die Aufstiegsspiele", sagt der HSG-Trainer. Da es für seine Truppe aber noch um Platz drei gehe, den man unbedingt behalten will, sei heute Abend "Kampftag angesagt": "Wir werden alles daran setzen, die Punkte zu behalten." Dies sei aber eine sehr schwierige Aufgabe. "Es muss schon vieles passen", meint Schaal.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Zwei Siege braucht die SG Muggensturm/Kuppenheim III (9:29) aus den restlichen drei Spielen, um die Lücke zur Konkurrenz zu schließen. Da es am letzten Spieltag zum direkten Duell mit der TS Ottersweier II (13:25) kommt, lodert beim Schlusslicht noch die Hoffnung, die Rote Laterne abzugeben. Der erste Schritt ist vorher aber ein Heimsieg morgen gegen den TuS Helmlingen II (16:22). Die TSO-Reserve tritt heute bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II (20:18) an. "Die werden und müssen Vollgas geben", rechnet SG-Coach Alexander Seifried mit viel Gegenwehr in der heimischen Schwarzwaldhalle - und "einem engen Spiel". Außerdem treffen der BSV Sinzheim II (20:18) und die Ottenhöfener Reserve (16:22) aufeinander.(maha)