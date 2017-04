Dem Fluch trotzen

Die Trophäe gewannen sie allerdings noch nie. "Ich kann nur für das sprechen, was in den beiden vergangenen Jahren gewesen ist. Da haben wir viele Dinge richtig gemacht. Einmal hat uns ein Tor gefehlt, einmal sind wir in der Verlängerung gescheitert", meint Jacobsen: "Was in den sieben Jahren zuvor passiert ist, weiß ich nicht."

Drei Mal (2006, 2007, 2011) verloren die Löwen das Finale, drei Mal war in den vergangenen drei Jahren jeweils im Halbfinale gegen die SG Flensburg/Handewitt Schluss - und auch diesmal sind die Norddeutschen am heutigen Samstag (17.30 Uhr) wieder der Kontrahent in der Vorschlussrunde. Das zweite Halbfinale bestreiten der THW Kiel und der SC DHfK Leipzig (14.30 Uhr), das Finale findet am Sonntag (14.30 Uhr) statt.

Europameister Hendrik Pekeler mag nicht von einem Angstgegner Flensburg oder einem Final-Four-Komplex sprechen. "Wir sollten aufhören, immer nur an Flensburg zu denken oder an das, was in der Vergangenheit war. Wir sollten unseren Stiefel spielen und dann sehen wir, ob es reicht." Ähnlich sieht es der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. "Vielleicht muss man einfach mal denken, dass es nur ein Spiel ist", sagt der Weltmeister von 2007, der großen Respekt vor dem Halbfinalgegner hat: "Flensburg spielt seit eineinhalb Jahren den besten Handball in Deutschland."

In der Tat macht die SG in dieser Saison bislang den stabileren Eindruck, das Bundesliga-Hinspiel in Mannheim gewann die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes mit 21:17. Doch trotz dieser Dominanz haben auch die Löwen die Meisterschaft in der eigenen Hand, sie spielen in der Liga noch in Flensburg und glauben auch in Hamburg an ihre Chance. "Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um diesen Pokal zu gewinnen", sagt Kapitän Andy Schmid: "Aber ich muss nicht extra betonen, dass das sehr schwer wird. Das ist eines der stärksten Final-Four-Teilnehmerfelder der vergangenen Jahre." (dpa)