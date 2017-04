Wechselbad der Gefühle endet mit Punkt Von Hucky Krämer Er war unermüdlich an der Außenlinie unterwegs, gestikulierte, dirigierte und feuerte sein Team immer wieder an. Das Trainerdebüt bei den Verbandsliga-Senioren des SV 08 Kuppenheim schlug Matthias Frieböse zwar auf die Stimme und strapazierte auch gewaltig seine Nerven, aber es war mit einem glücklichen 1:1 (1:0) gegen einen keineswegs wie ein Abstiegskandidat spielenden SC Pfullendorf durchaus gelungen. Der Ur-Kuppenheimer feierte nach dem erlösenden Abpfiff im Wörtel den Punktgewinn wie einen Sieg. Eminent wichtig war dieser allemal, schließlich konnte der SCP auf Distanz (weiterhin acht Zähler Vorsprung) gehalten werden, und da Bühlertal, Mörsch und Stadelhofen patzten, rückte der SV 08 in der Tabelle sogar vom 11. auf den 10. Platz vor, jetzt sieben Punkte über dem Strich. "Mit dem Punkt kann ich sehr gut leben, denn der SCP war in einem sehr intensiven Spiel fußballerisch das bessere Team. Aber Kompliment an meine Jungs, sie haben in Sachen Laufbereitschaft und Einsatz alles rausgehauen", analysierte Frieböse mit heiserer Stimme. Dagegen blieb seinem Pfullendorfer Trainerkollegen Marco Konrad nur der Galgenhumor: "Punkt gewonnen, zwei Platzverweise kassiert, wieder zwei Verletzte, Elfmeter verschossen und jetzt wieder vier Stunden im Bus." Kein böses Wort über Schiedsrichter Sven Pacher (Brigachtal), der mit siebenmal Gelb, einmal Gelb-Rot und zweimal Rot in einem keineswegs unfairen Spiel für eine Kartenflut sorgte. Doch zurück zum Debütanten Frieböse. Bereits nach acht Spielminuten stockte ihm der Atem. Nach einem Freistoß aus 18 Metern reagierte der bärenstarke 08-Keeper Timo Ullrich prächtig, parierte auch den Nachschuss von Manuel Perkovic und hatte bereits die Hand am Ball, ehe Faruk Erdem den Ball über die Linie stocherte. Foul, kein Tor. Frieböse atmete tief durch. Kurz darauf führte er Freudentänze auf. Nach einem tollen Angriff über die rechte Seite flankte Nico Westermann nach innen, wo der unermüdlich rackernde Faruk Karadogan den Ball zum umjubelten 1:0 (13.) über die Linie bugsierte. Aber das Wechselbad der Gefühle ging für Frieböse weiter. Nach einem Foul von Denis Kolasinac an Erdem im Strafraum schoss der Puls erneut nach oben: Elfmeter - doch Ullrich parierte den Strafstoß von Alessandro Sautter prächtig (34.). Nach dem Seitenwechsel gingen die Leiden des jungen Trainers weiter. Der Regionalliga-Absteiger drängte mit aller Macht auf den Ausgleich, den Lukas Stützle dann auch in Minute 61 erzielte. Nur gut, dass sich die Gäste danach selber schwächten. Der gelb-belastete Jonas Vogler sah die Ampelkarte (63.). Aber auch in Überzahl musste Frieböse an der Außenlinie weiter zittern. Als dann der Pfullendorfer Sautter in Höhe der Mittellinie Karadogan fünf Minuten vor Spielende rüde von den Beinen holte und dafür die Rote Karte sah, schien der Punkt gerettet. Doch nur eine Minute später musste auch 08-Maskenmann Daniel Kölmel nach einem Foul an Erdem vom Feld. Eine Rote Karte, die die 08- Fans mit wütenden Protesten quittierten und die auch Frieböse nur den Kopf schütteln ließ. Er und sein Team sind über Ostern spielfrei und können sich in aller Ruhe auf das Heimspiel gegen Endingen vorbereiten. Kuppenheim: Ullrich - Bauer, Kolasinac, Kleinschmidt, Kölmel - Karadogan, Peter - Götz (59. Karamehmedovic), Giardini (59. Herbote), Westermann - Grünbacher (89. Otto). Pfullendorf: Ritzler - Sturm, Abdulai, Stephan Steinhauser (14. Huber), Behr (68. Marena) - Felix Steinhauser, Vogler - Perkovic (88. Werne), Sautter, Erdem (89. Ahmad) - Stützle. Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal) - Zuschauer: 250 - Tore: 1:0 Karadogan (13.), 1:1 Stützle (61.) - Rote Karte: Kölmel (86., grobes Foulspiel - Behr (85., grobes Foulspiel) - Gelb-Rot: - Vogler (63., wh. Foulspiel) - Gelb: Bauer, Kleinschmidt, Götz, Kolasinac, Westermann - Vogler, Behr - Beste Spieler: Ullrich, Karadogan - Felix Steinhauser, Behr.

