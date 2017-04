Bühlertäler Festwochen jäh beendet Von Christian Rapp "Seid jetzt mal wach!", brüllte Daniel Zeitvogel, der Schlussmann des Fußball-Verbandsligisten SV Bühlertal, nach einer halben Stunde in bester Oliver-Kahn-Manier seine zehn überaus schläfrigen Vordermänner an. Doch da stand es bereits 2:0 für den 1. FC Rielasingen-Arlen. Und eine Besserung sollte auch im weiteren Spielverlauf nicht eintreten: Am Ende unterlag der SVB mit 0:4. Dass es ein ungemütlicher Samstagnachmittag für die Elf von Trainer Michael Santoro werden würde, zeichnete sich bereits in der ersten Minute ab. Nach einem Stockfehler von Christian Schmidt kam Gästespieler Moritz Strauß zehn Meter vor dem Tor an den Ball und zwang Zeitvogel zur Glanzparade. In der Anfangsviertelstunde rollte ein Angriff nach dem anderen auf das SVB-Tor zu. Doch auch Sebastian Stark (4. und 6.) sowie Kevin Kling vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Das erste Lebenszeichen der Elf vom Mittelberg gab Amir Memisevic mit einem harmlosen Distanzschuss ab (16.). Während der SVB seltsam fahrig wirkte und sich haarsträubende Abspielfehler im Spielaufbau leistete, kombinierten sich die Gäste aus der Bodenseeregion immer wieder über die Außenpositionen nach vorne. Aus einem Einwurf für Bühlertal resultierte schließlich die Gästeführung: Nach einem ungenauen Pass machte sich Rielasingens Stürmer Alen Lekavski auf die Reise, spielte einen Doppelpass mit Sebastian Stark und vollendete von der Strafraumkante mit einem sehenswerten Schlenzer ins obere Eck (24.). Nur zwei Minuten später nutzte wiederum Lekavski ungewohnte Schwächen in der SVB-Abwehr aus und erhöhte per Abstauber. "Wir haben die Vorgabe, die Angriffe über die Außenpositionen zu verhindern, heute nicht umsetzen können", erklärte Santoro später. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Gast die spielbestimmende Mannschaft und ließ Ball und Gegner beinahe nach Belieben laufen. In der 54. Minute sorgte Lekavski mit seinem dritten Streich - nach toller Kombination über Denis Lang und Christian Jeske - für die Entscheidung. Bühlertal kam in der Folge durch Leichtsinnigkeiten im Spiel der Gäste zu zwei Großchancen. Doch weder Memisevic (56.) noch der eingewechselte Fabian Ganster (87.) brachten den Ball im Tor unter. Stattdessen stellte Frank Stark bereits in der 59. Minute den Endstand her. Zeitvogel verhinderte mit einem gehaltenen Foulelfmeter (83.) gar noch eine höhere Niederlage. "Das Spiel müssen wir schnell abhaken und den Blick auf die Partie am Donnerstag in Mörsch richten", blickte Santoro voraus. SV Bühlertal: Zeitvogel - D. Schmidt, Kirschner, C. Schmidt, Litterst (31. Welle) - Fianke, S. Keller, D.Knobelspies (69. Fritz), Ma. Keller(46. Ganster) - Mo. Keller, Memisevic (80. Alesi) 1. FC Rielasingen-Arlen: Klose - Lang, Strauß, Kling, Matt - S. Stark (67. Greuter), Jeske, Bertsch, Winterhalder (82. Tsimba-Tsassa) - F. Stark (62. Niedhardt), Lekavski Schiedsrichter: Bartschat (Neuenburg) - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Lekavski (26., 28., 53.), 0:4 F. Stark (59.) - Zuschauer: 150 - Bes. Vorkommnis: Greuter (Rielasingen/83.) verschießt Foulelfmeter - Beste Spieler: Zeitvogel - Lekavski, S. Stark, F. Stark

