Abgehängt im Schneckenrennen

Nachdem auch die 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart als amtliches Endergebnis feststand, war es an Marc-Patrick Meister, angesichts von zehn Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz für ein wenig Optimismus beim Karlsruher SC zu sorgen. Man sah dem Mann an, dass das keine leichte Aufgabe war: "Richtig schwierig" sei die Situation nun, gab der neue KSC-Coach dann auch zu. Zumal sich "das Schneckenrennen am Tabellenende nach den Siegen der Konkurrenz beschleunigt" habe. Und dennoch: "Wir glauben daran, dass wir es noch schaffen können."

Die Störmanöver aus dem Karlsruher Fanblock, aus dem heraus mehrfach Böller und Leuchtspurmunition gezündet wurden, bat er einzuordnen. Da habe man als Verein "kein gutes Bild abgegeben", sagte er. "Aber wir dürfen nicht 6000 Fans über einen Kamm scheren." Ansonsten hatte auch Meister nicht viel Positives zu berichten. Einen guten Spielaufbau wollte er erkannt haben. Und den Eindruck gewonnen, dass "der VfB nicht kurz davor war, vier- oder fünfnull zu gewinnen." Das allerdings hätte man auch anders sehen können.

Im gesamten ersten Durchgang spielten ausschließlich die Gastgeber, die in der vierten Minute auch gleich die erste Chance des Spiels hatten. Nach Vorlage von Simon Terodde zog Christian Gentner ab. Dessen wuchtigen Schuss parierte KSC-Keeper Dirk Orlishausen per Kopf, der Ball hatte so viel Tempo, dass Karlsruhes Bester die Fäuste nicht rechtzeitig hochbekam. Eine Viertelstunde später durften die VfB-Fans dann erstmals jubeln. Nach einer Flanke von Gentner stand zwar Terodde im Abseits, nicht aber Takuma Asano, der problemlos zum Stuttgarter 1:0 einköpfte (27.). Vorangegangen war ein Fehler von Youngster Benedikt Gimber, der das Abseits aufgehoben und Asano dennoch aus den Augen gelassen hatte.

Meister hatte das Team im Vergleich zum 1:1 gegen Würzburg, das noch in die Ära Mirko Slomka gefallen war, auf sechs Positionen umgestellt. Fabian Reese und Gimber, die zuvor kaum einmal eine Rolle gespielt hatten, fanden sich genauso in der ersten Elf wieder wie Youngster Severin Buchta, der aus der eigenen U23 stammt. Florian Kamberi, der im 5-4-1-System als einzige Spitze auflief, suchte im ersten Durchgang immerhin zwei Mal den Abschluss, scheiterte dabei aber entweder an VfB-Keeper Mitch Langerak (45.) oder schoss übers Tor (12.). Alles in allem konnte der KSC von Glück sagen, dass er zur Pause nur 0:1 zurücklag.

Die zweite Halbzeit begann dann wie die erste: Mit Böllern und Rauch aus dem Karlsruher Fanblock, in dem sich einige dutzend Vermummte austobten. Leuchtspurmunition flog erneut mehrfach auf den Platz oder prallte vom Tribünendach ab, so dass Schiedsrichter Christian Dingert die zweite Halbzeit zunächst nicht anpfiff. Nach einer Pause von fast 15 Minuten verlas der Stadionsprecher dessen Ansage, dass das Spiel endgültig abgebrochen würde, sollte es erneut zu Störungen kommen. Mit Erfolg: Die nächsten Leuchtraketen flogen erst wieder nach dem Schlusspfiff - auch diesmal hätten sie fast Karlsruher Spieler getroffen.

Zurück zum Sportlichen: Der VfB war auch im zweiten Durchgang einem höheren Sieg deutlich näher als der KSC dem Anschlusstreffer. Verteidiger Jordi Figueras, der insgesamt einen ganz schwachen Tag erwischt hatte, überließ im eigenen Strafraum Emiliano Insua den Ball, doch dessen Pass konnte Terodde nicht verwerten (49.). Sechs Minuten später der nächste Patzer des Spaniers, der sich den Ball an der Strafraumkante von Terodde abluchsen ließ, aber auch diese Chance verpuffte. Doch der nächste Konter brachte dann das überfällige 2:0 für den Tabellenführer. Nach Pass von Berkay Özcan drang Alexandru Maxim in den Strafraum der Gäste ein. Dessen Schuss wehrte Orlishausen noch mit einem Reflex ab, doch gegen den Nachschuss von Asano war der KSC-Kapitän machtlos (61.). In der 84. Minute hätte Maxim mit einem scharfen Schuss fast auf 3:0 erhöht, doch der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei.

Auf Karlsruher Seite war ein Drehschuss von Dimitris Diamantakos, der deutlich übers Tor ging, noch die beste Gelegenheit (79.). Da am Wochenende mit Aue, Bielefeld und St. Pauli gleich drei Abstiegs-Konkurrenten ihre Spiele gewannen, beträgt der Rückstand des KSC auf den Relegationsplatz nunmehr acht Punkte. Sehr zur (Schaden-)Freude der Stuttgarter Fans, die den Sprung auf Platz eins mit hämischen Gesängen in Richtung Gästekurve kommentierten: "Wir steigen auf und ihr steigt ab". Gestern deutete eine Menge darauf hin, dass es genau so kommen wird.