Happy End für TTF Rastatt

Nach einer 2:1-Führung gegen Beuren entglitt den TTF die Partie, in den Einzelspielen errangen Petr Vicherek, Martin Hamhaber und Julian Hertel die drei Gegenpunkte. In Hohberg wurde zunächst nur ein Doppel gewonnen, auf den ersten drei Positionen holten Vicherek, Thomas Hillert und Hamhaber alle sechs möglichen Einzelsiege, Simon Henkel und Yannic Klein steuerten je einen Erfolg zum klaren Auswärtserfolg bei.

Aus Sicht des Tischtennis-Bezirks endete die Saison in der Frauen-Verbandsliga überaus erfolgreich. Die vier teilnehmenden Teams teilten unter sich die ersten vier Plätze auf. Meister TTV Kappelrodeck hatte sich den Titel vorzeitig gesichert, der Tabellenzweite TTV Gamshurst gewann sein letztes Match beim TTC Altdorf klar mit 8:1. Nach einer 2:0-Doppelführung erhöhten Julia Lubitz, Natascha Seiler (je 2), Mareike Allgeier und Sarah Strack mit je einem Sieg zum klaren Auswärtserfolg. Mit einem 8:3-Sieg beim TTC Steinach schloss der Vierte TTC Iffezheim zum drittplatzierten TV Weisenbach (beide 27:13) auf. Mit je zwei Einzelpunkten von Barbara Gerstner, Natalie Seiser und Martina Schief sowie ein Einzelpunkt von Sophia Merkel und dem Doppel Gerstner/Merkel wurde der ungefährdete Erfolg nach Hause geschaukelt.

In einem packenden Spiel um den Klassenverbleib standen sich im Bezirksderby in der Landesliga der Männer der Aufsteiger TB Bad Rotenfels und der Rastatter TTC gegenüber. Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start und sicherten sich alle drei Doppelspiele, Stefan Stahlberger legte mit seinem Sieg über Lars Kohm zum 4:0 noch einen drauf. Patrick Urbanek gelang im Fünfsatzmatch gegen Viktor Marijic der erste Gegenpunkt, Christian Loose bezwang Gabriel Kappenberger mit 11:9 im Entscheidungssatz zum 5:1. Der RTTC fightete zurück und tastete sich durch drei Siege von Sebastian Kolodziej, Tobias Stebel und Robert Krämer auf 4:5 heran. Im zweiten Spielabschnitt glich Urbanek mit einem Dreisatzerfolg zum 5:5 aus. Mit zwei 11:9-Erfolgen in den Entscheidungssätzen errang der Gast durch Kohm und Kolodziej die 7:5-Führung. Robert Varga glückte für Rotenfels nochmals der Anschlusstreffer zum 6:7, im hinteren Paarkreuz machte Rastatt mit den zweiten Einzelsiegen von Krämer und Stebel den Sack endgültig zu. Rotenfels muss nach einem Jahr wieder zurück in die Bezirksliga. Der RTTC, der sein abschließendes Saisonspiel beim TTC Willstätt mit 2:9 verlor, muss sich den Klassenverbleib über die Relegationsspiele sichern.

Mit einem 9:7-Heimsieg gegen den TTC Iffezheim verabschiedete sich der TV Neuweier aus der Bezirksliga. Den knappen Vorteil erkämpften sich die Gastgeber in den Doppeln. Claus Tränkel/Thorsten Paul entschieden mit ihrem zweiten Doppelsieg im Schlussdoppel das Match. Der TV Weisenbach bezwang im Murgtalderby den Vizemeister Spvgg Ottenau III.

Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim wurde Meister in der Bezirksklasse. Bereits am Freitag war die Entscheidung zwischen dem TTC Rauental II und TV Bühl (8:8) gefallen. Die Meistermannschaft aus Iffezheim marschierte an der Spitze unbeirrt davon. Mit 9:4 wurde beim Rastatter TTC II gewonnen. Nach dem 9:1-Erfolg im Heimspiel gegen die TTG Bischweier gin gman zur Meisterschaftsfeier über. Die TTG Bischweier sicherte sich mit einem 9:5 gegen Gernsbach den Klassenverbleib. (ti)