Dohmann konkurrenzlos Eingebettet in den Gehertag des Ausrichters fanden in Biberach die badischen Meisterschaften im Straßengehen statt. Da die Wettbewerbe offen für alle Landesverbände angeboten wurden und als Wertungslauf zur Deutschen Geherliga zählten, hatten die badischen Geher(innen) zum Teil starke Konkurrenz. Konkurrenzlos waren allerdings die beiden badischen Top-Geher Carl Dohmann vom SCL-Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal. Mitte der Woche waren beide vom Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Flagstaff/Arizona aus den USA zurückgekehrt und absolvierten in Biberach einen ersten Test auf der 20-Kilometer-Strecke. Als "Training unter Wettkampfbedingungen" so sahen die beiden und ihr Trainer Robert Ihly diesen ersten Auftritt im Frühjahr. "Es sind badische Meisterschaften, da ist es einfach Pflicht, dabei zu sein. Aber die Umstellungen zwischen dem Trainingslager auf über 2000 Metern Höhe mit einem Wochenkilometerumfang von rund 230 Kilometern und hier lassen natürlich noch keine Spitzenergebnisse zu." Trotzdem setzten sich Dohmann und Seiler in Biberach vom Start weg an die Spitze und gingen gemeinsam in flottem Tempo der Konkurrenz auf und davon. Nach dem Start am Ortsrand ging es auf eine kurze Pendelstrecke zwischen Obstbäumen hindurch, um über eine kleine Runde im Ort wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Einen Kilometer lang war die Runde, die 20 Mal absolviert werden musste. Mit Rundenzeiten von etwa 4:30 Minuten war das Tempo noch nicht so hoch wie bei den Saisonhöhepunkten im Vorjahr, wo Zeiten von knapp vier Minuten pro Kilometer gegangen worden waren. Gegen Ende setzte sich Carl Dohmann etwas von seinem jüngeren Konkurrenten und Trainingskollegen ab und holte bis zum Ziel einen Vorsprung von knapp einer Minute heraus. Der Baden-Badener siegte in 1:32:40 Stunden vor Seiler, der für die 20 Kilometer 1:33:36 Minuten benötigte. Als schnellster Senior landete dahinter Denis Franke (TV Bühlertal) auf dem dritten Platz in einer beachtlichen Zeit von 1:43:17 Stunden. Einen weiteren Meistertitel gab es für die Kreisathleten zudem auf den kürzeren Strecken zu feiern. Marianne Gerhard (TB Gaggenau) holte sich den Sieg bei den Frauen über zehn Kilometer in 66:58 Minuten. Auf der Fünf-Kilometer-Distanz wurde Altmeister Alfons Schwarz (TV Bühlertal) in 31:48 Minuten Zweiter der Männerklasse. Jeweils auf Platz vier landeten Georg Hauger (Bühlertal) über 20 Kilometer der Männer und Gisela Theunissen (Gaggenau) über fünf Kilometer. (rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben