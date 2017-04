MuKu-Reserve macht Rückkehr perfekt

HSG Murg -

Panthers Gaggenau 32:22.

Die Panthers erlebten einen gebrauchten Abend. Schon früh (6:2) sah sich Trainer Christian Kohlbecker zu einer Auszeit gezwungen. Doch der Rückstand wurde in der Folge immer größer (9:3, 14:6). Beim Stand von 16:9 wurden die Seiten gewechselt. Auch danach veränderte sich das Geschehen nur wenig. Der Abstand blieb zunächst konstant (22:15), den ersten Zehn-Tore-Vorsprung verzeichnete die HSG beim 27:17.

Tore für HSG Murg: F. Schaal 8, Grässel 7/3, P. Schaal 4, Meyer, Weiler je 3, Gerstner 3/1, Mack 2, Künstel, Unger je 1 - für Gaggenau: T. Kohlbecker 5/1, Lang, Martin, Spallek je 3, Friedrich, Kraft, Wagner je 2, Isufi, Koinzer je 1.

Muggensturm/Kupp. II -

SG Freudenstadt/B. 30:25.

Es dauerte eine Viertelstunde (8:8/15.), bis der Spitzenreiter das Spiel in den Griff bekam. Fortan gab es bis zur Pause kein Halten mehr (Halbzeit 18:12). Auch nach Wiederbeginn ließ die SG zunächst nichts anbrennen (23:16/40.), gestattete den Gästen dann aber drei Tore in Folge zum 23:19. Spannend zu werden drohte es nochmal beim 25:23 (55.), nach einem Dreierpack von MuKu zum 28:23 gab es indes keine Zweifel mehr an der Meisterschaft.

Tore für Muggensturm: P. Freyer 9/4, Hofacker 7, Haller, Herrmann, Lehmann je 3, Dey, Wagner je 2, Krauth 1 - für Freudenstadt: Bauer 10/4, Schulz 5/2, Baur 4, Sättler, Kneissler je 2, Gubler, Schwab je 1.

Phönix Sinzheim II -

ASV Ottenhöfen II 25:20.

Der BSV lag über die gesamte Partie in Front, seiner Sache sicher war sich die Südbadenliga-Reserve aber erst zehn Minuten vor dem Abpfiff. Im ersten Durchgang waren die größeren Vorsprünge nie von allzu langer Dauer, auch das 12:8 schrumpfte bis zur Pause auf 12:11 zusammen. Eng war es auch noch Mitte des zweiten Durchgangs (16:14/44.), dann aber zog der BSV entscheidend auf 20:15 (50.) davon.

Tore für Sinzheim: Herbert 4/3, B. Huck, D. Walter, K. Walter je 3, A. Huck, Schaefer, Rumpf, M. Walter, Meier je 2, Gehring, Vogel je 1 - für Ottenhöfen: Münz 8/2, Vogt 3, Kern, Bohnert je 2, Clemens, Schnurr, Hils, Huber, Harter je 1.

SG Steinbach/Kappel. II -

TS Ottersweier II 25:24.

Die Gastgeber hatten in einer torarmen, dennoch temporeichen Partie den besseren Start (8:4). Die TSO nutzte jedoch zwei Zwei-Minuten-Strafen, um wieder heranzukommen. Zudem kamen die Gäste immer wieder über Gegenstöße zu einfachen Toren. In der zweiten Hälfte setzte sich die SG wieder ab (19:14/ 39.), doch erneut waren es zahlreiche Zeitstrafen gegen die Hausherren, die Ottersweier bis auf 22:22 (53.) heranbrachten. Die Schlussphase geriet turbulent, an deren Ende Steinbach verdient beide Zähler einfuhr.

Tore für Steinbach: Elies 11/1, Gangloff 4, Misetic, Hochstuhl je 3, Eckerle, Blau, Keller, Oser je 1 - für Ottersweier: Falk 6, T. Seiler 5/4, M. Seiler 4/1, Huber 3, Haiss, Röll je 2, Leppert, Burger je 1.

Muggensturm/Kupp. III -

TuS Helmlingen II 26:32.

Einen Sieg "auf Biegen und Brechen" hatte SG-Coach Dominik Weiler gefordert, doch schon zur Halbzeit (11:17) war dieses Vorhaben Makulatur. Dabei war der Auftakt an die SG (3:1) gegangen, ab dem 8:9 erfasste MuKu aber eine Torflaute (9:17/29.). Die Hausherren berappelten sich im zweiten Durchgang zwar wieder, näher als vier Tore (15:19, 20:24 und 25:29) kamen sie aber nicht mehr heran.

Tore für Muggensturm: Hofacker 7, Unser 7/4, Jung 6, Ziegler 3, Hoppe 2, Josenhans 1 - für Helmlingen: König 9/1, T. Fritz 5, Karch, Graf, Reichenberger je 4, Lauppe 2, Walther, Posavec, Weber, Frietsch je 1.

In der Frauen-Bezirksklasse entschied die HSG Hardt das Gipfeltreffen mit dem BSV Sinzheim II mit 18:17 für sich. Damit gehen die beiden Teams punktgleich in die letzte Runde am 29. April. Der direkte Vergleich spricht aber für Phönix. In der Kreisklasse A ist die Meisterfrage (TV Sandweier III) bereits geklärt, dafür geht es im Abstiegskampf umso heißer her. Mit der HSG Murg II, Ottersweier III und der Panthers-Reserve liegt ein Trio weiter fast gleichauf. (maha)