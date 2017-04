Kein schlechtes Wort

Eigentlich hätte sich Marc-Patrick Meister schon in den ersten Tagen seiner Zeit als KSC-Trainer eine Tapferkeitsmedaille verdient. Denn nach der Niederlage beim VfB Stuttgart, die wohl für die meisten Fans gleichbedeutend ist mit dem Abstieg aus der 2. Liga, prasselt auf den 36-Jährigen Vieles ein, für das er überhaupt nichts kann.

Doch von Meister hörte man auch gestern kein schlechtes Wort über seine Vorgänger. Keine Kritik an einem schlecht zusammengestellten Kader, der im Winter nicht nachhaltig verbessert wurde. Stattdessen versuchte der 36-Jährige, selbst aus dem ernüchternden 0:2 im Derby noch Erkenntnisse zu ziehen, auf denen sich aufbauen lässt. Prompt hat er für die verbleibenden sechs Spiele einen Plan entwickelt: "Wir wollen am Sonntag gegen Heidenheim gewinnen, um ein großes Saisonfinale einzuläuten."

Schon möglich, dass sich Meister insgeheim gewünscht hätte, erst nach dem Derby als neuer Trainer installiert zu werden, um nicht gleich mit der Hypothek einer Niederlage zu starten. So aber versuchte er, das Positive an der Niederlage "gegen das Top-Team der Liga" zu betonen und aus dem Negativen Handlungsaufträge für die nächsten Wochen herauszulesen.

Gefallen hat dem Coach beispielsweise, dass sich seiner Elf mehr Kontersituationen als zuletzt geboten hätten. Weniger gut hat ihm gefallen, dass diese nicht genutzt wurden. Meister erklärte das auch mit der Umgewöhnung an die Dreierkette, mit der er auch die nächsten Spiele angehen will. "Vielleicht fehlte manchem da noch der Mut, offensiv in die Räume zu gehen, weil er sich erst daran gewöhnen muss, dass noch zwei Leute hinter ihm absichern."

Das Offensivspiel, das auch nach Meisters Dafürhalten in Stuttgart "gestottert" hat, wird der Trainingsschwerpunkt für die kommenden Wochen sein. Gedanken an die 3. Liga sollen indes so lange tabu sein, bis sie auch rechnerisch unausweichlich sind. Allerdings weiß auch der junge Coach, dass der Optimismus im Umfeld mittlerweile gen null tendiert, weshalb jede seiner Maßnahmen auch im Vorgriff auf die kommende Saison beobachtet wird.

Dass in Benedikt Gimber (20), Fabian Reese (19) und Profi-Debütant Severin Buchta (20), einem Spieler aus dem U23-Kader, drei Jungspunde in die Mannschaft kamen, kann man als Fingerzeig dafür sehen, wohin die Reise unter ihm gehen wird. "Wir werden natürlich den Weg gehen, junge Spieler zu entwickeln", sagte Meister. "Im Sommer wird sich das Gesicht der Mannschaft radikal verändern."

Die Nominierung von Buchta kann da durchaus Wegweiser gesehen werden. Unter Meisters Vorgänger Mirko Slomka war es schließlich noch so, dass der mit 34 Spielern grotesk aufgeblähte Profikader am Wochenende dadurch entschlackt wurde, dass fast ein Dutzend Profis in der U23 in der Oberliga aufliefen und der Nachwuchs auf der Bank schmorte. Für einen Club, der sich gerne als Ausbildungsverein präsentiert, ist das ein Unding. Gut möglich, dass Meister das verändert.

Die Namen der Spieler, deren Verträge auch für die 3. Liga Gültigkeit haben, wollte der KSC gestern nicht offenlegen. "Wir nennen nur die Gesamtzahl", sagte Pressesprecher Jörg Bock. 14 oder 15 Akteure hätten demnach auch nach einem Abstieg gültige Arbeitspapiere. Bereits als einer dieser geoutet hat sich Kapitän Dirk Orlishausen.

Dass KSC-Fans im Derby gleich zweimal für eine Spielunterbrechung sorgten, indem sie Böller und Leuchtspurmunition verschossen, verurteilten die Verantwortlichen energisch. Sportdirektor Oliver Kreuzer sprach von "einer kleinen Minderheit, die alles kaputtmacht." Das sei "nicht zu tolerieren." So dürfte es auch der DFB sehen, der gegen den KSC als Wiederholungstäter ermittelt und es möglicherweise diesmal nicht bei einer Geldstrafe belässt. Auch ein Zuschauer-Teilausschluss liegt im Rahmen des Möglichen.