Erfolgreiche Wintersaison Erstmals mit drei Mannschaften hat der Tennisclub Sinzheim an der Winter-Hallenrunde des badischen Tennisverbands teilgenommen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: So feierte die erste Frauenmannschaft mit einem hauchdünnen Vorsprung von insgesamt nur einem Match, das man mehr gewonnen hat als die zweitplatzierten Frauen aus Baden-Baden, die Meisterschaft in der ersten Bezirksklasse. Die direkten Duelle gegen Baden-Baden und die ebenfalls starken Gegnerinnen von Post Südstadt Karlsruhe endeten jeweils 3:3, so dass die bessere Ausbeute gegen die etwas schwächeren Teams in der Liga den Ausschlag für die Sinzheimerinnen gab. Zu diesem Erfolg trugen bei: Mareike Irtenkauf, Svenja Pankow, Sarah Kominek, Bianca Hurst, Miriam Ruhr und Marie Hepp. Mit einem hart erkämpften 4:2-Auswärtssieg beim FSSV Karlsruhe II (drei Einzel wurden im Match-Tiebreak gewonnen) beendete die Männer-30-Mannschaft die Winterrunde. Mit diesem Sieg schob sich das Team noch an den Gastgebern vorbei und beendete die Runde auf dem dritten Platz in der ersten Bezirksklasse. Ebenfalls einen dritten Tabellenrang verbuchte die Männer-Mannschaft in der zweiten Bezirksklasse. Zwei Siegen standen zwei Niederlagen gegenüber. Am letzten Spieltag empfing das Team den designierten Meister aus Ersingen. Trotz der letztendlich klaren Niederlage (1:5) bewies das Team Kampfgeist und konnte insbesondere in den Doppeln Paroli bieten. Mit diesen Ergebnissen blickt man beim TC Sinzheim zuversichtlich auf die anstehende Sommersaison, für die der Verein neun Senioren- sowie drei Jugendmannschaften gemeldet hat. (red)

