Mit Kantersieg in die Relegation Die Landesliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden haben sich mit einem überdeutlichen 117:65-Sieg gegen den TV Bad Säckingen im vor heimischer Kulisse den zweiten Tabellenplatz gesichert. Dadurch haben die Korbjäger aus der Kurstadt die Möglichkeit, über die Relegation ein weiteres Mal aufzusteigen - diesmal in die Oberliga. Die Vorzeichen vor dem letzten Spiel der Hauptrunde waren klar: Der punktgleiche TV Mühlacker hoffte auf einen Ausrutscher der UCBB, weshalb Baden-Baden gegen Bad Säckingen zum Siegen verdammt war. Es kam aber noch besser: Durch den Kantersieg konnten die Baden-Badener sogar die 52 Punkte Rückstand in der Korbdifferenz auf Klassenprimus Lörrach wettmachen und den Tabellenführer vor seinem abschließenden Spiel gegen den TV Weil unter Druck zu setzen. Lörrach blieb aber cool und steigt nun direkt in die Oberliga auf. Das Heimspiel der UCBB begann derweil furios mit einem Steal und anschließendem Dunking des sprunggewaltigen Sahin Belle. Mit diesem Paukenschlag fuhr der Zug der Colors unaufhaltbar zum 30:17 im ersten Viertel. Zur Pause stand es 53:32. Auch nach dem Wecchel drückte Baden-Baden aufs Tempo, was letztendlich zum 117:65-Kantersieg führte. "Meine Männer haben ein unglaubliches Spiel vor der Riesenkulisse gezeigt. Wir sind für die Aufstiegsspiele gewappnet", sagte UCBB-Chefcoach Mirza Djodjic nach der Partie. Nun stehen die schweren Aufstiegsspiele am 22. und 29. April gegen den TSV Buchen an. Für UCBB spielten: Bangha (16), Baumer (14), Belle (21), Faff (9), Grizelj (3), Hallak (8), Kunz (18), Pina (5), Schmidt (9), Trepalovac (14). Einen versöhnlichen Abschluss gab es auch für die übrigen Männer-Teams: Die Männer II gewann ihr Abschlussspiel gegen den TB Königsbach mit 62:40, bester Werfer war wieder einmal Dirk Six mit 21 Punkten. DieMänner III siegten gegen den TSV Ettlingen II mit 69:68, Sergis Givargis war hier mit 29 Punkten bester Werfer. (red)

