Kappelrodeck sichert sich das Double

(ti) - In einem packenden Spiel um den Klassenverbleib standen sich im Bezirksderby in der Tischtennis-Landesliga der Aufsteiger TB Bad Rotenfels und der Rastatter TTC gegenüber. Am Ende setzten sich die Barockstädter durch - mit fatalen Folgen für die Gastgeber (Foto: fuv). » - Mehr

(red) - In der Tischtennis-Verbandsliga wollen die TTF Rastatt zum Saisonende mit erfolgreichen Auftritten gegen Beuren und Hohberg II den vierten Tabellenplatz verteidigen - eventuell winkt sogar Rang drei. Doch die TTF müssen auf Tobias Prestenbach verzichten (Foto: av/fuv). » - Mehr

(red) - Der Meistersekt bleibt vorerst ungeöffnet: In der Bezirksklasse verlor die Reserve des TTC Iffezheim beim TV Gernsbach. In der Landesliga wahrte der TB Bad Rotenfels dank eines knappen 9:7-Erfolgs gegen die SF Goldscheuer die Chance auf den Klassenerhalt (Foto: av/dpa). » - Mehr