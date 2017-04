Zweitbeste Mannschaft in Baden-Württemberg

Die C-Juniorinnen der SG Kappelwindeck/Steinbach konnte sich in Bietigheim-Bissingen den zweiten Platz beim Baden-Württemberg-Pokal sichern. Den Nachwuchs-Handballerinnen um Sarah Daul und Sandro Ullrich gelang es, mit temporeichem Handball zu überzeugen und im Finale gegen die favorisierten Bietigheimer eine starke Leistung abzuliefern. Dass es letztendlich nicht zur Landesmeisterschaft gereicht hat, lag letztendlich an der unglücklichen Chancenverwertung und am schlechteren Nervenkostüm in der zweiten Hälfte, was in dieser Altersklasse sicherlich verzeihbar ist.

Im ersten Spiel traf das Yburg-Windeck-Team auf den badischen Meister, die TSG Wiesloch. Die Rebländerinnen kamen besser ins Spiel und führten schnell mit 6:3. Durch eine sehr gut arbeitende Abwehr und schnelles Konterspiel konnte die SG die Führung bis zur Pause auf 14:7 ausbauen. Am Ende stand ein 29:17-Sieg in den Büchern.

Auch im Finale gegen die SG BBM Bietigheim kamen die Mädchen aus Südbaden besser in Tritt und konnten bis zur Pause mit 10:7 vorlegen. Nach der Pause flatterten etwas die Nerven und die Chancenauswertung ließ zu wünschen übrig. Diese Schwäche nutzten die Gastgeberinnen zum 12:12- Ausgleich. Bis zum 15:14 legten die Rebländerinnen immer wieder einen Treffer vor, eine Zwei-Tore-Führung wollte aber nicht gelingen. So hieß es am Ende 16:15 für Bietigheim. Ein Unentschieden wäre sicherlich verdienter gewesen, was auch die Gastgeberinnen fairerweise zugestanden. (red)