Schönes Wetter, durchwachsene Ausbeute

Am Sonntag vor Ostern stand der zweite von insgesamt zehn Läufen im Rennkalender des baden-württembergischen BMX-Sports an. Mit 14 Fahrern war der RSV Falkenfels aus Bühlertal wieder stark vertreten. Bei besten Bedingungen, sommerlichen Temperaturen und mit viel Enthusiasmus gingen die Bühlertäler in die Vorläufe. Leider konnten sie nicht ganz an die Ergebnisse aus dem ersten Lauf Ende März in Strudelbachtal anknüpfen.

In der Beginnersklasse brachte der RSV mit Lukas Rabe einen neuen Fahrer an den Start. Er startete in der Klasse U9 und schnupperte zum ersten Mal Rennluft. Jonas Doninger kam in der Klasse U13 über die Vorläufe nicht hinaus. Ebenso erging es Annika Hondmann, die in der Schülerklasse als einziges Mädchen gegen ein Dutzend Jungs antrat.

Bei den Lizenzfahrern gingen in der Klasse U11 weiblich mit Mia Fährmann und Klara Bahrmann gleich zwei Fahrerinnen an den Start. Trotz packender Rennen scheiterten beide knapp am Einzug ins Finale. Fährmann, angetreten in der Klasse U13 weiblich, fuhr einen vierten Platz ein. Einen Podestplatz sicherte sich Simon Doninger, der sich in der Klasse U13 in einem sehr starken Fahrerfeld bis ins Finale durchsetzen konnte und Zweiter wurde. Auch Leon Kalender fuhr bei den U-13-Lizenz-Racern in packenden Kämpfen bis ins Finale vor, das er an fünfter Position liegend absolvierte. Bei den Schülerinnen waren es Lilly Ochs, die die Tageswertung für sich entschied, und Xenia Schenkel, die Zweite wurde. In der Klasse Jugend plus weiblich ging Laura Peter mit dem undankbaren vierten Platz nach Hause. Robin Kalender konnte in der umkämpften Klasse der Schüler ins Halbfinale einziehen. Nach harten Kämpfen musste er sich mit dem sechsten Rang zufrieden geben. Das B-Finale schloss er als Vierter ab. In den Cruiserklassen waren es Gerhard Weck und Christian Bahrmann, die für den RSV am Start standen. Weck wurde bei den Senioren IV Sechster, Bahrmann belegte bei den Senioren I den zweiten Platz. (red)