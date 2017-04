Blicker: "Rasen muss brennen" Mit Sicherheit sind es derzeit nicht die angenehmsten Wochen des Jahres für Dietmar Blicker, der beruflich doppelt und dreifach gefordert ist. Seine zwei sportlichen Arbeitsfelder sind in der entscheidenden Saisonphase eine große Herausforderung und zugleich eine ziemliche Nervenbelastung. Als KSC-Nachwuchsleiter geht die angespannte Tabellensituation der Profis nicht spurlos an ihm vorbei, schließlich stehen im schlimmsten Fall auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. Nicht viel besser steht es um sein Langzeitprojekt SV Mörsch, das in der Verbandsliga zur "Großbaustelle" wird. Wobei die Löcher nicht kleiner, der Abstand zu den Mitkonkurrenten vielmehr größer werden. Das 1:3 in Bad Dürrheim war bezeichnend für die Gesamtsituation: Seit Wochen liefern die Mörscher, die 2017 noch kein Spiel gewonnen haben, gar elf Mal in Folge sieglos blieben, ordentliche Leistungen ab, doch wenn die Spiele auf der Kippe stehen, führen vergebene Großchancen und individuelle Fehler stets ins Verderben. Zahlreiche wertvolle Punkte gingen auf diese Weise flöten. Und da macht es letztlich auch keinen Unterschied, ob man wie häufig in Führung lag oder wie zuletzt in Rückstand geriet. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Celentano hatte man mehrfach die Chance, das Blatt zu wenden. Doch die Latte und eigenes Unvermögen verhinderten die mögliche Führung. Gerade in dieser Phase hätte der wiederholt absente Dominic Riedel, der sich derzeit in Topform befindet, dem SVM sehr gut getan. Ein Schlüsselspiel ist nun heute (18.15 Uhr) das Derby gegen den SV Bühlertal, der sechs Punkte vor Mörsch liegt und das Hinspiel mit 5:1 dominierte. Riedel ist diesmal dabei, dafür ist nun Trainer Dietmar Blicker mit einer Frühlingsgrippe angeschlagen. Er krächzt, doch seine Schützlinge müssen nun Taten sprechen lassen. "Wir haben einiges gutzumachen und müssen Vollgas geben. Es darf jetzt kein Kopfkino bei uns entstehen. Ich habe aber keine Sorge, dass wir emotional auseinanderfallen", glaubt Blicker nicht, dass das lange Warten auf das ersehnte Erfolgserlebnis sich von der Moral negativ auswirkt. Auch wenn ihm eher nach Bettruhe ist, weiß er doch, wo heute Action angesagt sein muss: "Der Rasen muss brennen."(mi)

