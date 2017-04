Gehen soll putschartig gestrichen werden

Die Stimme von Carl Dohmann klingt ruhig, obwohl es durchaus Beunruhigendes ist, was der junge Mann aus Baden-Baden zu sagen hat, zumindest aus Sicht eines Gehers. Denn wie jüngst und eher zufällig öffentlich wurde, sind Internationales Olympisches Komitee (IOC) und Internationaler Leichtathletik-Verband (IAAF) gerade in Begriff, Dohmanns Disziplin aus dem olympischen Programm zu streichen, zumindest seine Paradestrecke, die 50 Kilometer. Schon heute könnte auf einer IAAF-Sitzung die Entscheidung darüber fallen.

Hintergrund ist das Bestreben des IOC, sein Programm einerseits zu entschlacken, um andererseits Platz für neue, trendige Sportarten zu schaffen. Entsprechend ist auch der Leichtathletikverband dazu aufgefordert worden, sein Programm zu überdenken. Die Leichtathletik ist schließlich olympische Kernsportart, 47 der 307 Goldmedaillen wurden bei den Spielen 2016 in Rio in ihr vergeben, drei davon im Gehen, nämlich über 20 Kilometer bei Frauen und Männern sowie über die 50-Kilometer-Distanz, die allein den Männern vorbehalten ist, auch Dohmann war bei dem dramatischen Rennen entlang der Copacabana am Start.

Athleten schreiben offenen Brief

Dass nun ausgerechnet seine Paradedistanz auf der Streichliste steht, ist zumindest aus IOC-Sicht sogar einigermaßen logisch. Da es über die 50 Kilometer keinen Frauen-Wettbewerb gibt, widerspricht "die lange Kante" dem olympischen Gebot der Gleichbehandlung zwischen Männlein und Weiblein. Zudem ist eine Wettkampfdauer von rund vier Stunden nach IOC-Gepflogenheiten eigentlich zu lang fürs olympische Programm, schon wegen der TV-Übertragung. Hinzu kommen, dass das Gehen zuletzt nicht unerheblich von der Dopingproblematik befallen war und der für Zuschauer eher gewöhnungsbedürftige Geh-Stil.

Carl Dohmann und seine Geher-Kollegen wissen selbstredend um all diese Punkte. "Natürlich war uns bewusst, dass Gehen irgendwann einmal auf die Streichliste rutschen kann", sagt der dreifache deutsche Meister über 50 Kilometer. Letztendlich sorgt nicht die Tatsache dass, sondern wie die IAAF die Streichung ganz offensichtlich vornehmen wollte, für Ärger und Unmut im internationalen Geher-Lager. "Die wollten das klammheimlich über die Bühne bringen, ohne jede Diskussion", sagt Dohmann. Putschartig quasi.

Auch der Kompensations-Vorschlag der IAAF-eigenen Geherkommission, die 20 Kilometer durch eine nur unwesentlich längere Halbmarathondistanz sowie die 50 Kilometer zumindest bei Weltmeisterschaften durch eine gemischte 4x5000 Meter-Staffel zu ersetzen, stößt bei den Athleten auf wenig Verständnis, zumal beides schon bei der WM 2019 umgesetzt werden soll. Würde heißen: Der 50-Kilometer-Wettbewerb wäre bereits nächstes Jahr Geschichte.

"Eine so drastische Entscheidung darf nicht von einem Jahr aufs andere und ohne jede Diskussion getroffen werden. Sonst werden Tür und Tor geöffnet, weiteren olympischen Disziplinen in kürzester Zeit den Garaus zu machen", heißt es dementsprechend in einer Petition (www.weareracewalking.com) die der australische Geher Chris Erickson bei Facebook gestartet und die es binnen kürzester Zeit auf über 8000 Unterstützer gebracht hat. Zudem haben 77 Geher, die an den Spielen in Rio teilgenommen haben, einen offenen Brief an IAAF und IOC gesandt, auch Dohmann hat ihn natürlich unterschrieben. "Wir fordern, das 50 Kilometer Gehen zumindest bis zu den Spielen 2020 in Tokio im Programm zu lassen und bei der Entscheidung über die Zeit danach eine offene Diskussion gemeinsam mit uns Athleten zu führen", heißt es in diesem. Ob die IAAF der Forderung nachkommt, könnte sich bereits heute entscheiden.

"Ich werde auf jeden Fall weitermachen", kündigt derweil schon jetzt Carl Dohmann an. Auf die Halbmarathondistanz würde der 26-Jährige im Falle des Falls umsatteln. Die Qualifikation für internationale Wettbewerbe wie EM, WM oder gar Olympia würde ihm das allerdings deutlich erschweren. Denn zum einen würde sich die Konkurrenzsituation (mehr Bewerber für die gleiche Anzahl an Startplätzen) eindeutig verschärfen. Zum anderen ist Dohmann nunmal eher der Ausdauertyp, der bei allem, was über 30 Kilometer geht, erst so richtig warm wird. "Natürlich wäre die Streichung ein Riesennachteil für mich. Aber wenn es nicht anders geht...", sagt Dohmann. Er sagt es mit ruhiger Stimme.