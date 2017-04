Zugpferd Carlsen zieht Massen an Von Hartmut Metz "Das wird ein absolutes Traumturnier", verspricht Sven Noppes. Der Turnierorganisator und Mannschaftskapitän des Bundesliga-Spitzenreiters OSG Baden-Baden gerät selbst ins Schwärmen, wenn er von der zweiten Auflage des Grenke Chess Open (13. bis 17. April) in Karlsruhe spricht: "Wir haben ein fantastisches Festival mit fast 1200 Teilnehmern. Das ist wie in Wijk aan Zee oder Biel - nur mit doppelt so vielen Spielern", zieht Noppes große Vergleiche. "Ich habe immer von einem solch großen Turnier geträumt mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl samt einem Super-Großmeister-Turnier", assistiert Sponsor Wolfgang Grenke. Die Euphorie speist sich nicht allein durch die drei offenen Wettbewerbe, bei denen wie im Vorjahr 40800 Euro zu gewinnen sind. Allein der Sieger im A-Open heimst 10000 Euro ein. Vorjahresgewinner Matthias Blübaum kann seinen Titel nicht verteidigen, denn er steht nun vor einer noch schwereren Aufgabe: Weltmeister Magnus Carlsen türmt sich vor dem Bremer auf. Der Norweger ist der Superstar in der Schwarzwaldhalle. Kaum wurde seine Teilnahme am parallelen Großmeister-Turnier bekannt, explodierten die Anmeldezahlen. Von Samstag bis Ostermontag misst sich Carlsen in einem illustren Einladungsfeld mit der chinesischen Weltranglistenersten Hou Yifan und fünf Assen, die wie der Weltmeister bei der OSG Baden-Baden gemeldet sind: der Weltranglistendritte Fabiano Caruana (USA), die Nummer fünf Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich), die Nummer neun Lewon Aronjan (Armenien), Arkadij Naiditsch (Aserbaidschan) und Georg Meier, der deutschen Nummer drei. Naiditsch war vor seinem Wechsel unter aserische Flagge der nationale Vordenker auf den 64 Feldern und nimmt derzeit in der Welt Rang 42 ein. Beim letzten Großmeister-Turnier in Baden-Baden 2015 schlug der 31-Jährige Carlsen zum zweiten Mal und zwang den Weltmeister bis in den Blitz-Stichkampf um Platz eins. Dort behielt der Norweger allerdings die Oberhand. Die acht Recken haben nach ihrer dritten Partie und dem Open-Finale am Ostermontag einen Tag Ruhepause. Ab Mittwoch geht es in der Baden-Badener Eventakademie bis Samstag jeweils um 15 Uhr weiter. Einen Preisfonds gibt es bei dem Weltklasse-Rundenturnier nicht, es sei ein "Einladungsturnier", stellt Noppes klar. Der langjährige Baden-Badener Bundesliga-Vorkämpfer Viswanathan Anand fehlt in dem illustren Kreis: "Vishy hat schon vor einem Jahr in Zürich zugesagt", bedauert Grenke. Unter den acht Teilnehmern der Grenke Chess Classic hat der Geldgeber des Bundesliga-Spitzenreiters OSG Baden-Baden daher "keinen Lieblingsspieler", auch wenn ihn die Spielweise Carlsens "fasziniert". Für die Randale im Feld sieht der spielstarke Amateur seinen Bundesliga-Topscorer Naiditsch zuständig: "Bei ihm brennt das Brett. Er geht bewusst ein hohes Risiko ein", weiß Grenke. Im A-Open, das heute um 18.30 Uhr beginnt, tummeln sich mindestens weitere 58 Großmeister. Die Russen Nikita Vitiugov und Maxim Matlakov sind die ersten Sieganwärter neben dem Franzosen in Baden-Badener Diensten, Etienne Bacrot, und dem Ungarn Richard Rapport. Hochkarätige Kommentare an den vier Doppelspieltagen ab Karfreitag (jeweils 9 und 15 Uhr) garantiert dessen Landsmann Peter Leko als Ex-Vizeweltmeister.

