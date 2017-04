Österliche Ruhe für SV 08 Kuppenheim Von Hucky Krämer Für Gourmets war das nichts. Einen Fußball-Leckerbissen mit Hacke, Spitze, Tor kann man im Abstiegskampf auch nicht erwarten. Aber der glückliche Punktgewinn in einem sehr intensiv geführten und guten Verbandsliga-Spiel gegen den SC Pfullendorf schmeckte dem neuen Trainer, den Spielern, den Funktionären und den Fans des SV 08 Kuppenheim dennoch. Matthias Frieböse hatte die richtungsweisende Heimpartie so vital gecoacht wie es sonst die Trainer beim Handball oder Basketball tun. Deshalb war er nach seinem Debüt auch etwas heiser. Sein Team hatte gegen den starken Oberliga-Absteiger mit Qualitäten imponiert, die abstiegsbedrohte Mannschaften ausspielen müssen: Zweikampfstärke, unbeugsamer Wille, mannschaftlicher Zusammenhalt und nie erlahmende Energie. Nach den zuletzt turbulenten Wochen (Trainerwechsel/Frieböse löste Viktor Göhring ab, grassierendes Wechselfieber unter den Spielern) ist nun endlich wieder etwas Ruhe eingekehrt rund ums Wörtel. Und man steht sechs Punkte überm Strich. Auch die Spielpause über Ostern tut dem SV 08 richtig gut. Der von den A-Junioren zum Chefcoach aufgestiegene Frieböse hat nun genügend Zeit, um seine Jungs in aller Ruhe auf das nächste wichtige Heimspiel am 22. April gegen den SV Endingen vorzubereiten. Außerdem knöpfen sich die meisten der Konkurrenten im Abstiegskampf über Ostern gegenseitig die Punkte ab. Der Tabellen-15. 1. SV Mörsch leistete sich bereits am Gründonnerstag in der Sandgrube gegen den SVB eine Nullnummer, der SC Pfullendorf erwartet heute Stadelhofen. Der SV Endingen spielt daheim gegen Kehl und der FC Neustadt steht beim 1. FC Rielasingen-Arlen vor einer hohen Hürde. Natürlich liest Frieböse die Tabelle, aber er will sich auf fremde Hilfe nicht verlassen. "Wir stehen mit 35 Punkten von den abstiegsbedrohten Mannschaften derzeit zusammen mit dem SVB am Besten da. Jetzt brauchen wir aus unseren letzten fünf Spielen noch zwei Siege", rechnet Frieböse. Und er weiß, dass sich am Ende die Teams durchsetzen, die stabil sind. Vor allem in der Defensive - und daran gilt es bei 72 Gegentoren beim SV 08 zu arbeiten. Beim 1:1 gegen Pfullendorf war es vor allem Elfmetertöter Timo Ullrich zu verdanken, dass es nur einmal im 08-Gehäuse einschlug. Aber auch die Viererkette machte einen guten Job, das schnelle Umschaltspiel nach vorne klappte zumindest sporadisch. Dem 1:0 durch Faruk Karadogan ging jedenfalls eine tolle Kombination über die rechte Seite voraus. Was fehlte, war die Ruhe am Ball, vor allem in Überzahl. "Die Mannschaft war noch immer verunsichert. Jeder wollte erst einmal keinen Fehler machen", sagt Frieböse. Über Ostern gibt er seinen Jungs frei. Sie sollen im Kreis ihrer Familien vom Fußball abschalten. Am Dienstag beginnt dann wieder der Trainingsalltag.

