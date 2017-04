Doppelte Schicht Von Michael Ihringer Auf dieses umfangreiche Oster-Eierschießen könnte Jürgen Schnurr eigentlich getrost verzichten: Also als Tabellen-Achter nach einem 1:5 in Niederschopfheim über die Feiertage doppelte Schicht fahren zu müssen. Denn für den VfB Bühl geht es in den letzten sechs Landesliga-Spielen, um nahrungsmitteltechnisch im Bilde zu bleiben, schlicht noch um die goldene Ananas. Ob die verbliebenen treuen Seelen in den zwei Heimspielen innerhalb von 48 Stunden gegen Altdorf und Sinzheim im Nachholspiel da mehr als Hausmannskost erwarten dürfen? "Ich versuche, die Jungs so gut es geht zu motivieren, ob es gelingt, ist eine andere Frage", gibt sich Schnurr in den letzten fünf Wochen seiner eher unglücklichen VfB-Amtszeit keinen Illusionen mehr hin. Beim SV Sinzheim ist die Stimmung nach dem eingestellten Saisonrekord von drei Siegen in Folge garantiert besser. Läuft alles nach Plan, wird schon vor dem Derby-Auftritt im Hägenich bei Schlusslicht Durmersheim heute die neue Bestmarke aufgestellt und könnte man sich damit aller Abstiegssorgen entledigen. "Vor der Kür kommt die Pflicht. Das Durmersheim-Spiel hat für mich deshalb auch höchste Priorität. Ich zolle Phönix großen Respekt. Die lassen sich nicht abschlachten und werden auch nicht nochmal so hoch wie im Hinspiel verlieren. Es wäre gut, ohne Druck in Bühl antreten zu können. Das wird natürlich die härtere Nuss, schließlich sind das immer heiße Duelle", sagt SVS-Coach Andreas Lamprecht vor dem Doppelauftritt. Rot-Weiß Elchesheim ist nach bislang starken Auftritten in diesem Jahr drauf und dran, als bestes mittelbadisches Team die Ziellinie zu überqueren. Nach dem 2:0 gegen Schutterwald ist vor dem Auftritt beim Drittletzten in Oberkirch theoretisch gar Rang drei noch drin. "Wir sind sehr zufrieden und merken, dass wir spielerisch auf der Höhe sind. Wir wollen die bestmögliche Platzierung schaffen, für den Verein war das in der Landesliga bislang Rang fünf. In Oberkirch wird es eine heiße Kiste." Der Rastatter SC/DJK hat mit dem zuletzt im Spitzenspiel gestürzten Tabellenführer Durbach eine schwere Aufgabe vor sich, könnte in der Meisterfrage aber das Zünglein an der Waage spielen. Wenn der TuS doch noch Meister werden will, darf er sich keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. "Ich habe weder eine Verbindung zu Durbach noch zu Hofstetten, aber die drei Punkte wollen wir trotzdem gerne", sagt Coach Hubert Luft, der offen bekennt: "Ich schaue immer noch nach hinten in der Tabelle. Dass der TuS gewinnen muss, kommt uns vielleicht entgegen". Im Hinspiel (1:1) zog sich der RSC/DJK gut aus der Affäre. Noch nicht "durch" ist die SV Ottenau vor dem Auftritt in Oppenau. Es gilt den Abstand auf die Gefahrenzone, also das Fünf-Punkte-Polster, zu wahren. "Wir brauchen noch sechs, sieben Punkte. In Sinzheim hat die Abwehr den wieder starken Glaser im Tor im Stich gelassen, die zwei Gegentore waren eine Katastrophe. Vorne haben wir auch nichts zustande gebracht", fordert Coach Thomas Gerold eine klare Leistungssteigerung.

