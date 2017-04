Keine Heilung in Sicht Von Wolfram Braxmaier Die schwere Erkältung, mit der sich Dietmar Blicker derzeit herumplagen muss, ist in ein paar Tagen wieder ausgeheilt. Viel größere Sorgen bereitet dem Trainer allerdings sein "Notfall-Patient" 1. SV Mörsch, denn die Nullnummer gegen den SV Bühlertal am Gründonnerstag gibt kaum Anlass zur Hoffnung, dass die seit zwölf Spielen sieglosen Gelb-Schwarzen das Klassenziel in der Verbandsliga erreichen werden. Der Befreiungsschlag in der Sandgrube blieb aus, weil von der Blicker-Elf einfach nicht genug Torgefahr ausgeht. Mit dem Wenigen war der SVM-Coach nach dem 0:0 allerdings einverstanden: "Unser Spiel war in Ordnung, das Ergebnis natürlich nicht. Nach der Pause hatten wir die klareren Chancen und hätten eigentlich gewinnen müssen." Ob's am Ende doch noch reicht für den Klassenerhalt? "Wir haben noch sechs Spiele und geben nicht auf", so Blicker. Das Remis indes hilft auch dem SV Bühlertal nicht so richtig weiter, außer, dass der Abstand zu Mörsch bei sechs Punkten geblieben ist. "Nach der Pause hatten wir das Spiel im Griff. Vor allem nach der Gelb-Roten Karte. Da hätten wir mehr daraus machen müssen. Im Endeffekt ist das Remis aber korrekt", stellte SVB-Coach Michael Santoro nach der Partie fest. Von beiden Parteien war es ein recht zögerlicher Beginn, keiner wollte sich eine Blöße geben. Bühlertal musste sogar defensiver spielen als geplant, weil David Knobelspies im Stau steckte, deshalb musste Andreas Fianke im Mittelfeld ran. "Da sind wir nicht richtig ins Spiel gekommen", stellte Santoro fest. Optisch hatte so der SV Mörsch etwas mehr vom Spiel, aber 25 Meter vor dem gegnerischen Tor gingen den Gastgebern, die zu sehr über die Mitte kamen, meist die Ideen aus. Kreativkraft Dennis Klemm fehlte an allen Ecken und Enden. Die gut gestaffelte Defensive der Gäste kam so kaum in Verlegenheit, die Angriffe waren meist leicht zu verteidigen. Durch eigene Ballverluste in der Vorwärtsbewegung hatte Bühlertal direkt nach der Pause ganz brenzlige Situationen zu überstehen. Erst scheiterte Fabio Celentano am fehlerfreien SVB-Keeper Daniel Zeitvogel (47.), dann verfehlte Markus Baumann aus spitzem Winkel das gegnerische Tor und schließlich zielte Celentano neben das Tor, nachdem er Christian Schmidt hatte aussteigen lassen (50.). Doch nach und nach erarbeitete sich der nun offensiver aufgestellte SV Bühlertal leichte Vorteil. Der Ball lief besser, die Zweikämpfe wurden gewonnen. Der große Aufreger des Spiels dann in der 72. Minute. Schiedsrichter Daniel Röder zog nach einem Foul plötzlich die Gelb-Rote Karte gegen SVM-Kapitän Maximilian Schmitt - und keiner wusste so richtig warum. Dietmar Blicker klärte auf: "Der Schiri hat gesagt, er habe den Platzverweis wegen Theatralik ausgesprochen. Das habe ich noch nie erlebt." In Überzahl übernahm der SV Bühlertal nun komplett das Kommando, doch gelang es Mörsch meist, den entscheidenden finalen Pass noch zu verhindern. Nicht aber in Minute 84., als Amir Memisevic den Ball für David Knobelspies, dessen Bruder Jonas sein Comeback feierte, auflegte, der aber am Innenpfosten scheiterte (84.). "Dann müssen wir eben einen Großen schlagen", sagte Santoro später. Am 22. April kommt der FC Villingen auf den Mittelberg. 1. SV Mörsch: Hegele - Pflugfelder (46. Leiss), Preine, Baumann, Kantz (86. Lehel) - Schmitt, Kramer, F. Rudhart, Gauder (55. Kyei) - Riedel - Celentano. SV Bühlertal: Zeitvogel - Litterst, Ch. Schmidt, Kirschner, D. Schmidt - Ganster (59., J. Knobelspies), Fianke (46. D. Knobelspies), S. Keller, Ma. Keller (78. Welle), Mo. Keller - Memisevic. Schiedsrichter: Daniel Röder (Gundelfingen) - Zuschauer: 300 - Gelbe Karten: Kramer, F. Rudhart, Schmitt - Ganster, J. Knobelspies - Gelb-Rote Karte: Schmitt (72.) - Beste Spieler: Celentano, Schmitt - Kirschner, Ch. Schmidt.

