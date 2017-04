"Der positive Geist ist wichtig"

BT: Herr Meister, Sie sind nun seit anderthalb Wochen Cheftrainer des Karlsruher SC. Wie sehr hat sich Ihr Leben verändert?

Marc-Patrick Meister: Ich bin jetzt für 12 oder 13 Spieler mehr verantwortlich und habe ein großes Funktionsteam um mich herum. Auch was die Abläufe anbelangt, ist einiges neu, schon allein deswegen, weil ich sie jetzt zu entscheiden, zu organisieren und auch zu überdenken habe. Zwar bin ich auch zuvor, also in meinen drei Monaten als Co-Trainer, um meine Meinung zu manchen Dingen gefragt worden. Aber jetzt bin ich es, der entscheiden muss, ob wir rechtsrum oder linksrum gehen. Und auch bezüglich der öffentlichen Aufmerksamkeit hat sich natürlich einiges verändert.

Interview

BT: Was ist Ihr neuer Job: Eine Riesenchance für einen jungen Trainer oder doch eher ein Himmelfahrtskommando?

Meister: Beides! Natürlich ist es eine Riesenchance für mich, zumal ja immer noch die Möglichkeit besteht, das Ruder herumzureißen. Daran glaube ich nach wie vor und ich halte diese positive Herangehensweise, diesen positiven Geist, auch für unglaublich wichtig. Und was das Himmelfahrtskommando anbelangt: Natürlich weiß ich, dass es fünf vor zwölf ist und wir im Saisonfinale fast schon jedes Spiel gewinnen müssen. Aber auch diesem Leistungsdruck stellen wir uns. Deshalb heißt es Leistungssport. Auch dieser absoluten Ergebnispflicht, die wir jetzt haben, diesem Gewinnenmüssen, kann ich etwas abgewinnen.

BT: Wie viele seiner letzten sechs Spiele muss der KSC denn gewinnen, um den Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen zu können?

Meister: Vier bis fünf auf jeden Fall - und den Rest dürfen wir nicht verlieren.

BT: Und warum sollte eine Mannschaft, die in den bislang 28 Saisonspielen lediglich vier Mal gewonnen hat, plötzlich vier oder gar fünf ihrer letzten sechs Spiele gewinnen?

Meister: Natürlich ist das ein hehres Ziel, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist ein richtiger Klotz, den wir da wegräumen müssen. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Mannschaft viel besser ist, als sie sich das zurückliegende Dreivierteljahr präsentiert hat. Ich glaube, dass in jedem Spieler viel mehr steckt, dass jeder einzelne unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Das könnte ich jetzt einfach auch in den letzten sechs Spielen so hinnehmen. Oder ich kann versuchen, die Spieler an Sachen zu erinnern, die sie viel besser können als sie es bislang gezeigt haben. Deswegen glaube ich nach wie vor an die Kraft der Mannschaft und an das Können der Jungs.

BT: Was kann man als Trainer in sechs Wochen noch verändern? Wie kann man einen Schalter umlegen, den zwei Trainer zuvor, also Tomas Oral und Mirko Slomka, nicht in der Lage waren, umzulegen?

Meister: Zunächst einmal muss man sagen, dass mir auch nur jene Schalthebel zu Verfügung stehen, die meine Vorgänger schon versucht haben, zu bewegen. Trotzdem hat jeder Trainer eine andere Herangehensweise, eine eigene Art, eine andere Umsetzung im Training. Mit dem Wechsel unserer taktischen Grundordnung haben wir schonmal eine massive Veränderung vorgenommen, von der ich glaube, dass die Mannschaft sich damit wohlfühlt. Deswegen heißt ein Trainer ja auch Trainer und nicht Zauberer. Als Zauberer schnipst du einmal mit dem Finger. Als Trainer musst du unter der Woche alles im Training erarbeiten - und zwar so, dass die Spieler am Wochenende ganz fest daran glauben, dass es im Spiel funktionieren wird.

BT: Wo sehen Sie in der Kürze der Zeit die größten Veränderungsmöglichkeiten - im Fußballerischen, im Psychischen, im Körperlichen?

Meister: Körperlich hat die Mannschaft einiges zu bieten. Da sind wir nicht schlechter als die anderen. Bleiben das Psychische und das Fußballerische. Beides versuchen wir im Training miteinander zu verbinden. Soll heißen: Wir zeigen den Spielern im Training Dinge, in denen sie besser werden müssen. Wir zeigen ihnen aber auch Dinge, die sie bereits können - und mit denen wir das Selbstbewusstsein steigern.

BT: Wie konnte der KSC überhaupt in diese Situation kommen? Was lief da schief?

Meister: Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Momenten, die in der Vergangenheit nicht ganz so günstig gelaufen sind. Aber ich bin derzeit - was diese Dinge anbelangt - gar nicht bereit, weiter auszuholen und die Schuldigen herauszudeuten. Sondern ich bin damit beschäftigt, in der Situation und mit der Mannschaft, wie wir sie jetzt haben, das Beste für die Partie am Sonntag gegen Heidenheim herauszuholen.

BT: Herr Meister, wie sieht Ihre eigene Vertragssituation aus?

Meister: Der KSC und ich sind gerade dabei, gemeinsam einen Vertrag auszuarbeiten. Ich denke, wir können demnächst Vollzug melden.

BT: Für beide Ligen?

Meister: Ja.

BT: Bei aller aktuellen Brisanz, die sicherlich im Vordergrund Ihrer Arbeit steht: Wie sehr beschäftigen Sie sich auch schon mit der Zukunft, also mit der Planung der nächsten Saison?

Meister: Was die Sommervorbereitung anbelangt, sind wir schon ziemlich konkret - unabhängig der Klasse und des Kaders. Die nächste Planung, die nun ansteht, ist die Kaderplanung. Da hatten wir diese Woche eine erste Sitzung, um uns einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Zumindest im Moment planen wir für beide Klassen.

BT: Wie geht das? Wie plant man zweigleisig?

Meister: Das ist gar nicht so einfach, schon weil beim Klassenerhalt viel, viel mehr Spieler laufende Verträge hätten als beim Abstieg. Das ist ein bisschen eine Hängepartie. Du musst versuchen, dich für beide Situationen aufzustellen und nach Alternativen zu suchen, auch solche, die zumindest teilweise auch von der Spielklasse unabhängig sind. In diese Richtung geht's im Moment. Man baut also Szenarien auf - und in dem Moment, in dem die Stoßrichtung klar ist, können wir dann Spieler, die wir ausgesucht und bewertet haben, angehen. Wobei klar ist: Zweigleisig planen bedeutet immer, mit angezogener Handbremse zu agieren, eben weil man keine Verbindlichkeit hat.

BT: Laut Vereinsangaben haben rund 15 Spieler einen für die 3. Liga gültigen Vertrag. Wissen Sie aus dem Stand welche?

Meister: Ja, klar.

BT: Dürfen Sie Namen nennen?

Meister: Ob ich das darf, weiß ich nicht. Aber ich möchte es auch gar nicht.

In den Kader wird viel Bewegung reinkommen

BT: Wäre dieser Stamm denn drittligatauglich bzw. von einer Qualität, dass man mit gutem Gewissen den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausrufen könnte?

Meister: Es ist absolut müßig, Mitte April über Spieler zu sprechen, die gültige Verträge auch für die 3. Liga haben, schon weil davon auszugehen ist, dass die Mannschaft, sollten wir absteigen, definitiv ein anderes Gesicht bekommen wird. Da wird sehr viel Bewegung reinkommen. Aber das ist auch völlig normal.

BT: Angenommen der KSC würde den Klassenerhalt doch noch schaffen: Wie viele Spieler aus dem derzeit aufgeblähten Kader müssten gehen?

Meister: Auch dann müssen wir ganz genau hinsehen. Aber, und da haben Sie recht, ich verspreche mir relativ wenig davon, mit so einer großen Gruppe an Spielern in die neue Saison zu gehen. Ich gehe vielmehr von 24, 25 Spielern aus, um vernünftig arbeiten zu können - und nicht von zehn mehr.

BT: Welche Talente aus dem eigenen Nachwuchs könnten in absehbarer Zeit den Sprung zu den Pofis schaffen?

Meister: Florent Muslija aus der U19 war ja schon sowohl im Training als auch bei zwei Testspielen mit im Team. Was er da gezeigt hat, war richtig gut. Und Severin Buchta hat gerade sein Zweitliga-Debüt gegeben. Wir haben beim KSC richtig Bock auf solche Jungs. Deshalb ist mir auch der ständige Austausch zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiteam ein großes Anliegen ist. Der eigene Nachwuchs war schon immer eine der größten Stärken des KSC.