Die Hoffnung lebt

Das ging gerade noch gut. In der Nachspielzeit rettete Torjäger Fabian Herrmann mit seinem Treffer zum 2:2 (0:1) dem abstiegsbedrohten Oberligisten SV Oberachern am Karsamstag im Waldseestadion gegen den FV Ravensburg zumindest einen Zähler. Ein glücklicher Punkt, der angesichts der Ergebnisse der Leidensgenossen wichtig ist und am Ende ganz viel wert sein kann. Ein Punkt, der nach zuletzt drei Niederlagen den Nerven richtig gut tut. Und vor allem: Der SVO hat in den ersten und in den letzten zehn Minuten des Spiels gegen einen bärenstarken Gegner gezeigt, dass sie lebt.

So sah es auch Thomas Leberer: "Das ist für uns ein gefühlter Sieg. Endlich hatten wir auch einmal das notwendige Quäntchen Glück." Er hatte zuvor ein glückliches Händchen bewiesen. In Minute 63 hatte er Oguzhan Tasli für Nico Huber gebracht - und der bereitete mit seinem ersten Ballkontakt das 1:1 (64.) vor, das ausgerechnet Gabriel Gallus erzielte, den der Trainer eigentlich auswechseln wollte. Es war ein Treffer der Marke "Tor des Monats": Gallus legte sich quer in die Luft und hämmerte den Ball rein.

Das Glück war aber nur von kurzer Dauer, denn fünf Minuten später unterlief dem guten Christian Miesch im SVO-Tor sein einziger, aber folgenschwerer Fehler. Nach einem Freistoß von Robert Henning schrie er "Leo", traf dann mit seinen Fäusten aber nicht den Ball, sondern den Kopf des Abwehrhünen Philipp Altmann, der zum 1:2 (69.) einschädelte. Doch der SVO rappelte sich auf und setzte in der Nachspielzeit durch Herrmann den "Lucky Punch".

Lange Zeit hatte es nicht nach einem Punktgewinn für den SVO ausgesehen. Nur in den ersten zehn Minuten konnte die Heimelf mit den Oberschwaben mithalten. Dann bekamen sie keinen Zugriff mehr aufs Spiel und standen in der Abwehr, in der Sebastien Noe und Luca Fritz einen guten Job machten, ständig unter Druck. Zum Glück hämmerte Thomas Zimmermann den Ball nur an die Latte (24.). Mit Bravour fischte Miesch einen Freistoß von Jascha Fiesel aus rund 30 Metern aus dem Tordreieck (29.). Der SVO-Torhüter entschärfte auch einen 18-Meter-Freistoß von Steffen Wohlfahrt, parierte den Nachschuss von Moritz Jeggle, war dann aber gegen den Abstauber von Jona Boneberger machtlos (35.).

Nur gut, dass die in der Tabelle jenseits von Gut und Böse stehenden Gäste nach der 1:0-Führung wohl schon das württembergische Pokal-Halbfinale gegen die Stuttgarter Kickers im Kopf hatten und nach dem Seitenwechsel einen Gang zurückschalteten. Der SVO legte dagegen in den letzten zehn Spielminuten seinen Angsthasenfußball ab und wurden dafür belohnt.

SV Oberachern: Miesch - Krebs (84. Sert), Fritz, Noe, Walica - Armbruster, Decherf (74. Petric) - Huber (63. Tasli), Gallus, Philip Keller (63. Braun) - Herrmann.

FV Ravensburg: Mesic - Fiesel, Altmann, Mähr, Henning - Schäch (66. Gruler), Reiner, Jeggle (36. Hörtkorn), Zimmermann (79. Widmann) - Boneberger - Wohlfahrt (74. Soyudogru).

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart) - Zuschauer: 380 - Tore: 0:1 Boneberger (35.), 1:1 Gallus (64.), 1:2 Altmann (69.), 2:2 Herrmann (90.+4) - Gelbe Karten: Krebs, Huber - Jeggle, Schäch, Hörtkorn - Beste Spieler: Miesch, Noe, Fritz - Altmann, Fiesel, Henning.