Nicht blutl eer, aber torlos

Es gab keine Pfiffe und es gab auch sonst keine Unmutsäußerungen nachdem das Spiel zu Ende war. Es war für ein paar Sekunden einfach nur still im Wildpark. Eine bedrückende Stille war es, die sich da übers altersmorsche Stadionoval legte, irgendwo zwischen Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und tiefer Traurigkeit. Die Mehrheit der nur noch knapp 12000 Zuschauer wollte einfach nur noch weg. Wortlos zogen die meisten von dannen. Sprachlos. Und von denen, die noch etwas zu sagen hatten, sagten viele: "Das war's." Manche fügten noch das Wörtchen "endgültig" hinzu.

Ja, das war's. Endgültig! Selbst die hoffnungsvollsten Optimisten unter den KSC-Fans dürften mittlerweile eingesehen haben, dass der Abstieg in Liga drei spätestens nach dem 0:1 ihres Karlsruher SC gegen den 1. FC Heidenheim am Ostersonntag nun wirklich nicht mehr zu verhindern ist, allen rechnerischen Minimal-Restmöglichkeiten zum Trotz. Selbst Sportdirektor Oliver Kreuzer scheint mittlerweile zu dieser Ansicht gelangt zu sein. "Als ich mich im Dezember wieder dem KSC angeschlossen habe, hätte ich nie geglaubt, dass wir absteigen. Jetzt ist es leider so", sagte er bei "Sky".

Da ist es dann auch nur ein schwacher Trost, dass die Badener zumindest an diesem Sonntag keineswegs das unterlegene Team waren, ganz im Gegenteil. "Wir haben Vieles in die Waagschale geworfen, hatten das letzte Quäntchen Glück aber nicht", sagte etwa Offensivmann Fabian Reese. "Wir sind die spielbestimmende Mannschaft und bekommen den Ball nicht im Tor unter", fand auch Verteidiger Benedikt Gimber. Vor allem letzteren Fakt bezeichnete Verteidigerkollege Dennis Kempe, in der 34. Spielminute für den verletzten Enrico Valentini eingewechselt, als "roten Faden", der sich durch die ganze Saison ziehe: "Wir investieren viel, bekommen aber diesen Ball einfach nicht über die Linie."

Zumindest an diesem Sonntag waren das keinesfalls faule Ausreden erneut versagender Abstiegskandidaten, selbst Heidenheims Trainer Frank Schmidt bestätigte dies später: "Wir hatten heute das Glück, das wir in den letzten Wochen nicht hatten. Heute machen wir das Tor und bringen es mit Glück und Geschick über die Zeit", erzählte der die Geschichte aus Heidenheimer Sicht. John Verhoek war es, der in der 67. Minute eine Flanke von Arne Feick zum überraschenden 1:0 ins Netz hinter KSC-Keeper Dirk Orlishausen köpfte, Gimber war in diesem Moment einmal nicht ganz bei der Sache.

Trotz zweier Großchancen bereits zuvor - in der 22. Minute hatte Kleindienst den Ball ebenso neben das Tor geköpft wie eine Viertelstunde später Theuerkauf - war es der KSC, der den Eindruck hinterließ, das Spiel zumindest weitgehend unter Kontrolle zu haben. Das von Neu-Trainer Meister neuinstallierte 3-4-1-2-System wurde flexibel interpretiert, vor allem Yann Rolim erwies sich als Mann hinter den Spitzen als belebendes Element. Die Folge: Ein klares Plus an Ballbesitz - und, im Gegensatz zu den zurückliegenden Partien, auch an Spielstruktur.

Das Glück fehlt -

und die Qualität

Entsprechend ergaben sich auch Möglichkeiten. Zahlreiche kleinere wie in der 4. Minute, als Valentini nach einem verunglückten Reese-Schuss das Tor nur knapp verfehlte. Oder durch Rolim, der in der 23. Minute fast durch die komplette Heidenheimer Hintermannschaft marschierte, es aber verpasste, rechtzeitig abzuschließen. Aber auch eine ganz große, dicke, jene in der 58. Minute, in der der zur Pause für Florian Kamberi eingewechselte Stefan Mugosa ein sauberes Anspiel von Reese unbedrängt und für viele unfassbar nicht im Tor unterbrachte, sondern an den linken Pfosten setzte.

"Wir werden in der nächsten Woche Glück trainieren", sagte später Marc-Patrick Meister mit Blick auf die ein oder andere Situation, wohlwissend, dass nicht alles, was nicht im Tor landet, mit fehlendem Gück zu tun hat, schon gar nicht bei diesem KSC. Denn bei allem spürbaren Bemühen wurde am Sonntag einmal mehr auch offenbar, dass es - zumal in dieser personellen Besetzung - nicht zuletzt an einem fehlt: An Qualität, vor allem in der Offensive.

Ändern wird sich das in dieser Saison nicht mehr lassen, allenfalls noch punktuell verbessern. Schon gegen Heidenheim war das der Fall. "Wir haben fußballerisch einen Schritt nach vorne gemacht", stellte Trainer Meister jedenfalls durchaus zurecht fest. "Wir haben nach vorne gespielt - und wir haben Gegenpressing praktiziert", zählte er auf. Und: "Wir waren nicht blutleer oder leblos, sondern schlichtweg nicht effektiv genug." Oder wie Stürmer Reese es formulierte: "Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, auch wenn die Schlinge sich langsam zuzieht."

Just deshalb sind es Dinge wie diese, auf die Meister und Co. ab sofort verstärkt achten müssen, schon um herausfiltern zu können, welche Spieler für Liga drei tauglich sind - und welche eher nicht. Das Motto für die verbleibenden fünf Zweitligaspiele hat derweil Dennis Kempe ausgegeben: "Ich bin weit davon weg zu sagen: Jetzt machen wir hier ein bisschen La Paloma und es ist kein Zug mehr drin. Das sind wir uns jetzt selbst schuldig. Da muss jeder Profi genug sein und auch an seinen eigenen Ehrgeiz appellieren, um es vernünftig durchzuziehen", sagte der Verteidiger.