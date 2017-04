VfB völlig chancenlos

Mitte der zweiten Hälfte hat Jürgen Schnurr dann kurzerhand die Sportart gewechselt: Der Trainer des VfB Bühl nahm den Regenschirm, auf den er sich über weite Strecken der Partie gegen den SV Sinzheim gestützt hatte, und schleuderte ihn - einem Speerwerfer gleich - die Seitenlinie entlang. Der Abwurfwinkel muss gestimmt haben, denn nach ein paar Metern Parabelflug blieb das entfremdete Gerät im glitschigen Rasen stecken. Der durchaus geglückte Ausflug in die Leichtathletik war Ausdruck dafür, dass beim VfB in Sachen Fußball am gestrigen Ostermontag überhaupt gar nichts zusammenlief: Der SVS gewann das Landesliga-Derby hochverdient mit 2:0.

"Das war erschreckend heute", klagte Schnurr nach 90 Minuten, in denen sein Team weitgehend chancenlos war. "Bei den Toren haben wir geschlafen", sagte der scheidende VfB-Coach, der zu viele "unforced errors" monierte und damit bewies, dass er auch im Tennis recht firm ist. Nach drei Niederlagen in Folge - allein zwei am Osterwochenende (siehe Bericht auf dieser Seite) - droht den Bühlern in Sachen Klassenerhalt eine "heiße Endphase", fürchtet Schnurr, "die Jungs sind nicht in der Lage, den Schalter umzulegen."

Deutlich besser geklappt hat das beim SV Sinzheim, die nach dem 2:0 in Durmersheim am Karsamstag gestern das zweite Osterderby in nur drei Tagen erfolgreich gestalten konnten. Insgesamt war es gar der fünfte Sieg in Serie, was Andreas Lamprecht mit einem Lächeln quittierte. "Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Wir waren die aktivere Mannschaft, deshalb geht das 2:0 auch in Ordnung. Damit bin ich hochzufrieden", so der Gästetrainer, der zugab, "dass uns das frühe Tor in die Karten gespielt hat". Nach sieben Minuten konnte die Bühler Defensive, in der der gesperrte Manuel Seifried schmerzlich vermisst wurde, eine scharfe Flanke von der linken Seite nicht verhindern. In der Mitte nutzte Simon Merkel den durchnässten Rasen, rutschte in den Ball - und bugsierte selbigen über die Torlinie. In der Folge machten die Gäste die Räume dicht, weshalb der VfB kaum Anspielstationen fand. Obendrein erschwerten der SVS den Bühler Spielaufbau durch konsequentes Pressing: Die Folge: Obwohl sich Simon Maurath in der Zentrale mühte, die Hausherren bekamen kein Bein auf den Boden.

Auch der Spielverlauf meinte es nicht gut mit den Schwarz-Roten: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drosch Sinzheims Yannick Dreher einen Freistoß von Höhe der Mittellinie vors Bühler Tor. Die Kugel war derart lange in der Luft, dass sich Jakob Groll mit einem beherzten Auftritt das Gerät aus der Luft hätte pflücken können, doch zu diesem Zeitpunkt war der VfB-Keeper nach einem Zusammenprall merklich an der rechten Schulter gehandicapt, so dass er sicherheitshalber auf der Linie blieb. Weil auch Kapitän Max Fischer in dieser Situation indisponiert war, konnte SVS-Innenverteidiger Frank Wöber noch vor der Pause zum 0:2 einköpfen.

Nach dem Wechsel brachte Schnurr Berat Yucel und Maxime Daeffler, was für etwas Belebung sorgte, aber insgesamt hatte Sinzheim wenig Mühe, die nun verstärkt mit langen Bällen operierenden Bühler in Schach zu halten. Weil der VfB lediglich bei einem Lattentreffer nach Kopfball von Goran Dragojevic Gefahr versprühte (50.), konnten es sich die Gäste gar erlauben, mehrere Konterchancen verstreichen zu lassen. Trainer Lamprecht war's egal: "Wir freuen uns jetzt auf das Spiel gegen Tabellenführer Hofstetten im heimischen Stadion."

VfB Bühl: Groll - Aydeniz, Dragojevic, Fischer, Oser (87. S. Hacalar) - Lusch (60. Daeffler), Maurath - Sauer, Bohn, Ginetto (46. Yucel) - Avdimetaj.

SV Sinzheim: Hommes - Egelhof, Kolodzick, Wöber, Kanavos - Birnegger - S. Merkel (70. Wachter), Meier, Dreher, Schäfer (86. M. Huber) - Holl (82. Hüttlin).

Schiedsrichter: Max Rauwolf (Karlsruhe) - Zuschauer: 250 - Tore: 0:1 Merkel (7.), 0:2 Wöber (45.) - Gelbe Karten: Fischer, Maurath, Sauer, Avdimetaj / Merkel, Dreher - Beste Spieler: Yucel, Daeffler / Holl, Dreher, Kolodzick, Wöber.