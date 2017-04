Durch die Liga geschmettert

In der vollständig neu formierten Liga mussten die Kur- städter mit dem kleinsten Kader seit vielen Jahren antreten und konnten nicht wie die Jahre davor "aus dem Vollen schöpfen". In den Spielen gegen routinierte Mannschaften wie dem TV Bühl oder der SG Stern Bischweier machte oft nur der über die gesamte Spielzeit konstant gute Block und die Aufschlagstärke den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage.

Ohne die beiden Topangreifer Florian Esly und Stefan Pfeffinger, die für den SSC Karlsruhe in der Regionalliga beziehungsweise in der 3. Bundesliga aufliefen, musste Trainer Hans-Peter Pflüger einige Umstellungen vornehmen und vor allem die Annahme stärken. Weil auch der Liberoposten nach dem Karriereende von Ingo Griesbach nur in wenigen Spielen besetzt werden konnte, mussten auch die Mittelblocker Elvijs Lagzdins und Felix Pflüger in der Annahme und Abwehr aushelfen, tatkräftig unterstützt von den Außenangreiferinnen Angela Bischoff und Elvina Esly. Das anfänglich ungewohnte Spiel ohne die beiden sprungstarken Angreifer lief gegen Saisonende so gut, dass der Tabellenzweite SSC Karlsruhe in der Rückrunde chancenlos blieb und glatt mit 3:0 besiegt wurde. Viele Punkte in den Spielen gegen die Topmannschaften sammelte über die ganze Saison Ex-Bundesligaspieler Hannes Maisch, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu den stärksten Spielern der Liga gehörte und im Notfall auch als Zuspieler glänzte.

Nach ihrer Babypause kehrte Annika Mayer zurück zum Team und hatte in der Rückrunde großen Anteil an der Titelverteidigung. Gut eingefügt hat sich auch Patrick Engel, der nach einer Saison als Abwehrspieler und Libero schließlich als Außenangreifer und Hauptannahmespieler fungierte. Entscheidenden Anteil am erneuten Erfolg hatten die Zuspielerinnen Maria Gerhards und Anne Maisch. Mit den beiden technisch und taktisch starken Spielerinnen wurden die Gegner durch schnelle Systemwechsel immer wieder überrascht.

Mit der Verbandsligameisterschaft ist auch zum 19. Mal die Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft gesichert. Ein weiteres Highlight ist das Pokalfinale am 23. April im Markgraf Ludwig Gymnasium in Baden-Baden, bei dem die Teilnehmer des Baden-Württemberg-Alsace Pokal ermittelt werden. Dieses hochkarätige Turnier wird in diesem Jahr ebenfalls in der Kurstadt stattfinden. Die besten Mannschaften aus dem Bundesland und dem Elsass werden bei diesem Top-Event im Schulzentrum West antreten.(red)