Lara Leuchtner sahnt zwei Goldmedaillen ab Die Iffezheimer Schützenjugend war bei den diesjährigen Kreismeisterschaften des Schützenkreises 1 Mittelbaden überaus erfolgreich. Insgesamt nahmen 29 Schützenvereine in unterschiedlichen Disziplinen an den Wettkämpfen teil. Die Iffezheimer Schützenjugend konnte sich bei den diesjährigen Kreismeisterschaften jedoch besonders auszeichnen: Vier Gold- und zwei Silbermedaillen errangen die Jugendlichen. Mit hervorragenden Ergebnissen holte sich die Luftgewehr-Mannschaft Junioren A männlich mit 1039 Ringen die Goldmedaille. Es starteten Sebastian Zoller, Tobias Krol und Simon Becker. Becker schoss sich mit seinem Einzelergebnis von 347 Ringe auf den zweiten Platz. Krol kam im Einzelergebnis auf den fünften Rang, Zoller wurde Siebter. Eine weitere Silbermedaille sicherte sich im Luftgewehr Schüler weiblich Lara Leuchtner, mit hervorragenden 164 Ringen. Für sie war es der erste große Wettkampf, in dem sie sich hervorragend gegenüber den Konkurrentinnen behaupten konnte. Gleich zwei Goldmedaillen errang Amelie Ziegler in der Jugend weiblich mit der Luftpistole mit 356 Ringen, und mit der KK-Pistole Standard mit 535 Ringen. Miriam Heise startete in der Jugend weiblich mit dem Luftgewehr und nahm mit dem sehr guten Ergebnis von 363 Ringen ebenfalls die Goldmedaille bei der Siegerehrung entgegen. Sebastian Zoller errang in der Disziplin Kleinkaliber-Gewehr Liegendkampf 50 Meter in der Juniorenklasse B mit 528 Ringen den ersten Platz. Somit sind alle startenden Jungschützen und Jungschützinnen des Kleinkaliber Schützenvereins Iffezheim bei den diesjährigen Kreismeisterschaften auf dem Siegertreppchen gestanden. Mit diesen guten Resultaten geht das Team voller Zuversicht in die Rundenwettkämpfen und anstehenden Landesmeisterschaften.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

SV 08 Kuppenheim erkämpft Punkt Kuppenheim (moe) - Die Verbandsliga-Fußballer des SV 08 Kuppenheim haben im Derby gegen Mörsch Moral bewiesen: Nach 1:3-Rückstand erkämpfte sich das Team von Trainer Viktor Göhring gegen den Nachbarn aus dem Norden noch ein 3:3-Unentschieden (Foto: toto). » Weitersagen (moe) - Die Verbandsliga-Fußballer des SV 08 Kuppenheim haben im Derby gegen Mörsch Moral bewiesen: Nach 1:3-Rückstand erkämpfte sich das Team von Trainer Viktor Göhring gegen den Nachbarn aus dem Norden noch ein 3:3-Unentschieden (Foto: toto). » - Mehr