"Einfach immer weiter kämpfen"

In der Schule hat Luca Broccolo auf die Kleinen aufgepasst. Beim Boxen, sagt er, wollte er lernen, sich besser gegen die größeren Kinder durchzusetzen. Inzwischen kämpft der 13-jährige Baden-Badener im baden-württembergischen und im deutschen Kader. Damit hat er die Chance, an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympia teilzunehmen. Baden-württembergischer Meister ist er bereits mehrfach.

Der Boxsack im heimischen Baden-Baden ist ordentlich abgewetzt, denn der einzige in Lucas Familie, der kein Boxer ist, ist der Hund - und selbst der heißt Rocky. Vater Raffaelo Broccolo ist Trainer beim Boxring 46 in Knielingen. Lucas elfjährige Schwester Celine braucht keinen Bruder, der sie beschützt. Mutter Ruth ist ebenfalls beim Aufwärm- und Abschlusstraining aktiv. "Nur für den Zweikampf ist mir meine Nase zu schade", sagt sie schmunzelnd.

Angefangen hat alles mit Lucas Onkel, der den Schüler und seinen Vater vor vier Jahren zum Boxclub in Rastatt geschleppt hat. Luca, der zuvor in Sandweier Fußball gespielt hat, war sofort bereit, die Sportart zu wechseln. "Zuerst lernt man Grundtechniken wie die Beinarbeit", erklärt der Junge. "Das Schlagen kommt erst später." Das einzige Problem in Rastatt war irgendwann: Es gab keinen Trainingspartner in seinem Alter. Also musste ein neuer Verein her. Im Boxring 46 in Knielingen arbeitet Luca nun zweimal die Woche an seiner Sportlerkarriere. Zirkel- und Krafttraining ebenfalls gehören dazu.

Im Jugendtraining ist die Hölle los. Es ist laut, warm und stickig. Jungen und Mädchen mit Handschuhen und Kopfschutz springen im Zweikampf über das Parkett. Wenn Trainer Raffaelo Broccolo die Stimme erhebt, herrscht Stille. "Disziplin ist in diesem Sport alles. Nur so können wir die Kinder schützen", sagt der 42-Jährige. "Über den Sport kann ich sie weg von der Straße holen." Seine Nachwuchssportler sollen ein Ziel haben, auf dass sie immer hinarbeiten können.

In Knielingen gibt es einige Athleten, die ähnliche Ziele wie Luca verfolgen. Fünf weitere sind ebenfalls in der Auswahl des Deutschen Boxsport-Verbands. Mert Karakaya aus Malsch beispielsweise ist Anwärter auf Olympia 2020.

Ruth Broccolo fühlt immer mit, wenn ihr Sohn im Ring steht. "Auch im Training schenken die Kinder sich nichts und agieren immer so stark wie im Kampf", sagt sie. Ihr Mann hat dagegen keine Bedenken. "Wenn ich nicht wüsste, dass er gut ist, würde ich ihn gar nicht erst in den Ring schicken", sagt Raffaelo Broccolo. Das gelte auch für seine anderen Schützlinge. Außerdem federe der Kopfschutz einiges ab.

Ab und an fehlt Luca in der Schule, weil er manchmal schon donnerstags zu Wettkämpfen und Sichtungen in halb Europa reist. Regelmäßig steht ein Gesundheits-Check in der Landessportschule Ruit bei Stuttgart an. "Trotzdem hat die Realschule Priorität", sagt Ruth Broccolo.

Sie und ihr Mann wünschen sich, dass ihr Sohn später eine Ausbildung macht. Luca möchte studieren. "Irgendwas mit Sport", sagt der Siebtklässler, der unbedingt Profiboxer werden will. Er kann sich auch vorstellen, in den Autohandel seines Vaters einzusteigen. Aber für seinen Traum will er "einfach immer weiter kämpfen".