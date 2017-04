SV Balg sichert sich Kreispokal

Im Pokalwettbewerb des Schützenkreises Hohenbaden wurde die Mannschaft des SV Eichenwald Balg zum dritten Mal in Folge Sieger und sammelte somit einen weiteren Pokal in der umfangreichen Trophäensammlung. Zwölf Dreier-Teams ermittelten in zwei K.o.- Runden die vier Pokalfinalisten. Vor jeder Runde wurden die einzelnen Paarungen neu ausgelost. So mussten sich schon in der ersten oder zweiten Runde renommierte Mannschaften aus dem Wettbewerb verabschie-den. Für das Finale auf der Anlage der SGi Kuppenheim qualifizierten sich neben dem Siegerteam der SV Oostal Baden Baden, SV Obertsrot und SV Weisenbach. Als Cupverteidiger und klarer Favorit ging das Balger Team mit den Brüdern Lenhardt in den Endkampf. Den drei anderen Mannschaften wurden nur Außenseiterrollen eingeräumt. Die drei Akteure jeder Mannschaft gaben im Vorkampf jeweils 40 Schuss mit dem Luftgewehr auf die zehn Meter entfernte Zieleinrichtung ab. Schon bei diesem Wettbewerb zeigte der Favorit seine Überlegenheit. Mit 1 145 Ringen erzielten Andreas Lenhardt (388), Michael Lenhardt (382) und Sarah Frühe (375) einen fast uneinholbaren Vorsprung von 64 Ringen vor dem SV Oostal Baden Baden, die mit Heike Mühleisen (384), Martin Volk (362) und Willi Basler (335) 1 081 Ringe erzielte. Als Dritter kamen die Schützen von Weisenbach mit Volker Kast (359), Sabine Wunsch (347) und Jürgen Burkhardt (342) auf 1 048 Ringe. Keine Chance hatten die Obertsroter Schützen, die nur mit zwei Mann am Start waren. So mussten Bernd Fritz (361) und Mario Großmann (363) mit dem vierten Rang vorlieb nehmen. Beim abschließenden Finale waren nochmals zehn Schuss zu absolvieren, wobei jeder Schuss nach Ansage innerhalb von 75 Sekunden abgegeben werden musste. Zur Ergebnisermittlung wurde nun die Zehntelwertung zugrunde gelegt. In diesem Wettkampfab-schnitt schoss Balg 293,3 Ringe und baute den Vorsprung noch weiter aus. Oostal Baden-Baden erreichte 283,7 Ringe, Weisenbach traf 271,4 und Obertsrot musste sich mit 188,4 begnügen. Nach der Addition der Ergebnisse von Vorkampf und Finalschießen lag Balg mit 1438,3 Ringen vor dem SV Oostal (364,7), SV Weisenbach (1319,4) und SV Obertsrot (912,4). Die Lenhardt-Brüder lieferten sich in der Einzelwertung ein spannendes Duell, das Andreas mit 98,7 Ringen und einem Zehntelring gegen Michael (98,6) für sich entschied. Mit 486,7 Ringen lag Andreas Lenhardt vor Heike Mühleisen (485,1) als Zweite und Michael Lenhardt (80,6)(red)

