Kerber: "Jeder erwartet so viel" Mit einem Tabata-Intervall im Schneegestöber von Stuttgart stellte Konditionstrainer Mike Diehl das Fed-Cup-Team um Angelique Kerber auf den zu erwartenden heißen Tanz gegen die Ukrainer ein. "Die Chancen stehen 50:50. Entscheidend ist, dass wir unser bestes Tennis spielen, dann sind wir schwer zu schlagen", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner mit Blick auf das Playoff-Duell um den Klassenerhalt am Wochenende in der Porsche-Arena. Hoffnungsträgerin Angelique Kerber präsentiert sich jedenfalls schon mal gelöster als zuletzt. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin machte keinen Hehl daraus, dass sie die Kritik an ihren bisherigen Ergebnissen diese Saison nur schwer nachvollziehen kann. "Wir sprechen hier von einem hohen Niveau, auf dem es nicht so läuft. Ich mache kein großes Ding daraus. Jeder erwartet so viel von mir", sagte die Weltranglistenerste. Ein gutes Omen: Mit zwei Siegen in Rumänien hatte Kerber vor einem Jahr den Abstieg der DTB-Auswahl aus der Weltgruppe fast im Alleingang verhindert. Doch nach dem mäßigen Start ins Jahr hat die 29-Jährige die kritischen Stimmen durchaus registriert. "Ich bleibe trotzdem positiv. Wir haben ja noch ein paar Monate in diesem Jahr", meinte die Kielerin, "ich glaube, meine Erfahrung hilft mir, den Druck ein bisschen zu vergessen." Kerber wartet 2017 noch auf einen Turniersieg. Während Kerber für das Einzel auf dem stumpfen Sandplatz gesetzt ist, gibt es um den zweiten Platz ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Laura Siegemund und Julia Görges. "Die Entscheidung ist schwierig genug. Ich werde das von den Trainingseindrücken abhängig machen", sagte Rittner. Görges, die 2011 das Turnier in Stuttgart gewonnen hatte, hat ihre Handgelenkverletzung auskuriert und steht seit Dienstag wieder im Schlagtraining. Auch Siegemund brennt auf einen Start bei ihrem Heimspiel. "Ich bin aufgeregt und hoffe, dass ich zum Einsatz komme", sagte die Diplom-Psychologin, die zuletzt in Charleston die ukrainische Nummer zwei Lesia Zurenko bezwang. Allerdings hat die Weltranglisten-13. Jelina Switolina zuletzt dreimal in Folge gegen Kerber gewonnen. "Den Schlüssel für diese Siege verrate ich aber nicht", meinte die Ukrainerin schmunzelnd. Der Spaßfaktor im deutschen Team ist auch ohne die wegen Formschwäche nicht nominierte Andrea Petkovic (Darmstadt) hoch. Das bewies ein Essen beim Thailänder. "Natürlich fehlt uns Petko. Dadurch ist es ein bisschen ruhiger am Tisch, aber auch die anderen Mädels kommen in Schwung", verriet Rittner, die den ersten Abstieg seit fünf Jahren verhindern will. Dabei soll auch der Stuttgart-Faktor helfen. "Ich hatte hier so viele schöne Erinnerungen in den letzten Jahren. Es ist immer etwas Besonderes, in dieser Halle zu spielen", meinte Kerber. Die Linkshänderin hatte das WTA-Sandplatzturnier in Stuttgart zuletzt zweimal nacheinander gewonnen. Auch die Stimmung in Reihen der Fed-Cup-Mannschaft genießt Kerber: "Es ist immer ein schöne Abwechslung, zusammen als Team aufzutreten. Ich freue mich auf jeden Fall, hier als zweimalige Grand-Slam-Siegerin und Nummer eins anzutreten."(dpa)

