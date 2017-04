Das Beste vom Besten kommt

Vier Punkte wollte Michael Santoro aus den Spielen gegen den 1. FC Rielasingen und beim 1. SV Mörsch eigentlich holen, die Realität ist aber eine andere. Ein einziges Pünktchen, wenngleich möglicherweise ein ziemlich wertvolles, wurde es, weshalb der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Bühlertal nach der Nullnummer in der Mörscher Sandgrube sagte: "Jetzt müssen wir eben einen Großen schlagen."

Den ersten Versuch hat seine Mannschaft morgen, wenn mit dem FC Villingen nicht nur der Tabellenführer auf dem Mittelberg gastiert, sondern auch die wohl wirklich beste Mannschaft dieser Liga. An eine direkte Rückkehr der Villinger in die Oberliga gibt es jedenfalls keine Zweifel mehr.

"Villingen habe ich eigentlich auch nicht gemeint, denn die sind schon überragend. Da müssen wir schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben", ist Santoro Realist. Die Zahlen aus der Statistik sprechen eine Sprache für sich: Der FC 08 Villingen, der nach dem Oberliga-Abstieg Kader und Budget unverändert ließ, ist jetzt seit 27 Verbandsligaspielen in Serie ungeschlagen. Überhaupt haben die Gäste erst ein Punktspiel verloren, mit 0:2 gegen Rielasingen. Auch das Pokal-Achtelfinale verlor die Elf von Trainer Jago Maric mit 0:1 gegen die Rielasinger, die so etwas wie der Angstgegner sind. Ansonsten gab sich das Team des souveränen Spitzenreiters keine Blößen. 69 Punkte holte der FC 08 bisher, hat ein Torverhältnis von 89:15. Die Haupttorschützen sind Nedzad Plavci mit 23, Benedikt Haibt mit 18 und Teylik Ceylan mit 13 Toren. Zum Vergleich: Erfolgreichster Bühlertäler Torschütze ist Sebastian Keller mit sieben Treffern.

Daten, die für sich sprechen, der SV Bühlertal ist auf dem Mittelberg krasser Außenseiter. "Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen" sagt Santoro, wobei "gut" sicherlich relativ ist gegen einen mächtigen Gegner. Der soll so lange als möglich geärgert werden: "Dazu müssen wir aber viel aggressiver spielen, als zuletzt gegen Rielasingen. Solche Fehler in der Defensive wie in diesem Spiel dürfen uns nicht noch einmal unterlaufen."

Santoros Matchplan: In der Abwehr kompakt stehen, schnell von hinter heraus spielen und solange als möglich ein gutes Ergebnis halten, denn schließlich will sich der SVB sein Torverhältnis nicht versauen. Ob Robin Seifermann und Marcel El Khallouki wieder zur Verfügung stehen, ist indes fraglich. Dabei ist auf jeden Fall wieder Jonas Knobelspies, der beim 0:0 in Mörsch sein Comeback nach über sechsmonatiger Verletzungspause feierte und gleich ein belebendes Element in der Offensive war. Für einen Platz in der Startelf scheint es gegen solch robuste Gäste allerdings noch etwas zu früh zu sein, Santoro wird ihn wohl erst einmal noch schonen.