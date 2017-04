"Carlsen vom Schach allein zu Haus" Von Hartmut Metz "Carlsen vom Schach allein zu Haus" - die Verbindung von gleich zwei Film-Plattitüden beschreiben den Auftakt des Weltklasseturniers in Baden-Baden, nachdem der Umzug aus Karlsruhe erfolgte. Weil sich die Denkstrategen nicht wie sonst im anderweitig belegten LA8 auf den 64 Feldern bekriegen, sondern vor den Toren der Stadt in der Eventakademie, besaßen sieben der acht Großmeister Orientierungsschwierigkeiten. Allein der Weltmeister saß rechtzeitig zur vierten Runde am Brett. Mit geschlossenen Augen fokussierte sich Magnus Carlsen hinter seiner weißen Figuren- und Bauernreihe auf das anstehende Duell mit dem Weltranglistendritten Fabiano Caruana. Erst schleppend fanden sich die weiteren Asse ein - auch die Fans des Bundesliga-Spitzenreiters OSG Baden-Baden hatten Mühe, das Ausweichquartier zu finden und irrten auf dem Gelände der Eventakademie fragend umher. Die frühe Konzentration brachte Carlsen wenig. Der Norweger lieferte sich zwar mit dem US-Amerikaner einen abwechslungsreichen Schlagabtausch - am Ende stand jedoch wieder nur ein Remis für den Norweger unter dem Partieformular. Mit zwei Punkten weist der 26-Jährige nach vier der sieben Runden (täglicher Spielbeginn bis morgen: 15 Uhr) bereits einen Zähler Rückstand auf Lewon Aronjan auf. Der Armenier verteilte keine nachträglichen Geburtstagsgeschenke an Matthias Blübaum. Der Mathematik-Student wurde 20 und steckt nach dem Auftakt-Remis gegen Carlsen in der Krise mit drei Niederlagen in Folge. "In deinem Alter war ich noch nicht so gut", versuchte ihn der 34-jährige Aronjan zu trösten. Die Führung abgeben musste Hou Yifan (2,5). Die Chinesin unterlag nach schwacher Endspielbehandlung dem Franzosen Maxime Vachier-Lagrave (2). Vor dem Franzosen rangiert noch Arkadij Naiditsch (2,5). Der Baden-Badener Bundesliga-Topscorer ärgerte sich aber kolossal über das ins Unentschieden verpatzte Duell gegen seinen Vereinskameraden Georg Meier (1): "Wenn ich so etwas nicht gewinne ...", rannte er kopfschüttelnd von dannen.

