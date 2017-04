"Wir wollen die ärgern"

Fünf Spieltage vor Saisonschluss bleibt die Frage bezüglich der Landesliga-Meisterschaft weiter offen. Nach dem Auswärtssieg im Spitzenspiel in Durbach leistete sich Tabellenführer SC Hofstetten auf eigenem Platz ein vielleicht noch kostspieliges Remis gegen Freistett. Nur das Torverhältnis trennt Hofstetten vom TuS. Am Wochenende könnte es durchaus wieder einen Wechsel an der Spitze geben, denn die Aufgabe der Hofstettener in Sinzheim erscheint um einiges schwerer als jene des Verfolgers zu Hause gegen den mächtig kriselnden VfB Bühl.

Sinzheim ist in der Rückrunde die "heißeste" Mannschaft. Von Rang zwölf in der Winterpause auf Platz vier: Chapeau. Nach dem extrem schlechten Saisonstart und der holprigen Vorrunde hat Jung-Coach Andreas Lamprecht ganze Arbeit geleistet. "Ich habe damals nicht damit gerechnet, aber doch gehofft, dass es in etwa so wie jetzt läuft", erinnert er sich noch an die schwere Anfangsphase. "Wir haben uns besser gefunden, dazu den Kader reduziert und auch nicht mehr das Verletzungspech", nennt Lamprecht einige Gründe für die starke Rückrunde.

Nach dem perfekten Osterwochenende mit sechs Punkten und null Gegentoren muss ihm und seinen Schützlingen nun auch vor dem Spitzenreiter nicht bange sein. "Wir wollen die gerne ärgern. Schon im Hinspiel waren wir dem Sieg näher", erinnert sich Lamprecht noch gut an die Nullnummer. Er weiß aber auch, wo die Gefahren lauern: "Bei Standardsituationen sind sie stark, dazu robust."

Das österliche Kontrastprogramm hat Bühl mit null Punkten abgeliefert. Nachdem die Spitzenränge schon seit Wochen gelaufen sind, muss man jetzt gar aufpassen, nicht noch zu allem Übel in Abstiegsgefahr zu geraten. Denn der VfB spielt seit Wochen wie ein Absteiger. "Es haben mich alle ausgelacht, als ich gewarnt habe", sagt ein völlig bedienter Coach Jürgen Schnurr, der weiter klar zum Ausdruck bringt: "Ich werfe nicht hin, egal was hier noch passiert."

Für die gute Moral bei Rot-Weiß Elchesheim spricht, dass man in Oberkirch nach einem 0:2-Rückstand nochmals zurückkam und einen Zähler mitnahm. Die gute Mittelfeldplatzierung will man im Heimspiel gegen den SC Offenburg untermauern.

Ziemlich gerupft wurde der Rastatter SC/DJK von Durbach. Die Aufgabe beim starken Aufsteiger in Freistett wird kaum leichter. "So langsam wird es auch für uns eng in der Tabelle, da man bei der Konstellation in der Verbandsliga mit dem Schlimmsten rechnen muss", sieht RSC/DJK-Übungsleiter Hubert Luft mit Unbehagen die Tabellenstände von Mörsch und Stadelhofen. "Wir fahren mit großem Respekt nach Freistett."

Die SV Ottenau hat mit dem Auswärtssieg in Oppenau einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt getan. Die sieben Punkte Vorsprung vor der absoluten Gefahrenzone sollten reichen, zumal sich Oberkirch und Niederschopfheim nun direkt bekämpfen. "Von den letzten fünf Spielen haben wir noch drei gegen Mitkonkurrenten. Wir sind noch nicht in trockenen Tüchern. Auch gegen Durmersheim geht es nicht von selbst. Geduld und Konzentration sind erforderlich", sagt Coach Thomas Gerold vor dem Heimspiel gegen den am Sonntag auch rechnerisch feststehenden ersten Absteiger.