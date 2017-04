Vor dem Sprung auf die ganz große Bühne

"Wenn nicht jetzt, wann dann?", bemüht SG-Trainer Sigi Oser den vor allem in Handballer-Kreisen beliebten Klassiker, "im Ernst: Beide Gegner sind als Meister in Hessen und Bayern natürlich stark, aber als baden-württembergischer Meister müssen wir uns nicht verstecken", gibt sich der Trainerfuchs kämpferisch.

Heute (14.30 Uhr) treffen die Rebland-Mädels in der Bühler Großsporthalle zunächst auf Bad Soden, morgen steht in der Halle 2 der Steinbacher Sportschule die Vorrundenpartie gegen Günzburg auf dem Programm. Bis zum Finalturnier der vier besten Teams des Landes ist es allerdings noch ein weiter weg, nach dem Aufeinandertreffen in Bühl stehen weitere Spiele in Hessen und Bayern an.

Wie es geht, weiß man im Rebland auf jeden Fall schon: 2012 schafften es die damaligen B-Juniorinnen zum "Final Four" und verpassten vor heimischer Kulisse in Bühl nur um ein Haar den ganz großen Coup.

Dass die Steinbacher Handballtalente erneut kurz vor dem Sprung auf die große nationale Bühne stehen, ist einer bärenstarken Oberligasaison zu verdanken: Nach der Auftakt-Niederlage beim Lokalrivalen TuS Schutterwald schaffte es die SG, in den restlichen Spielen unbesiegt zu bleiben und die Qualifikation zur DM einzutüten. Mit Laetitia Quist, Stephanie Elies und Svenja Wunsch kamen vor der Saison gleich drei hochwertige Verstärkungen ins Team, das bereits in den vergangenen Jahren viele Erfolge feiern konnte. Gemeinsam mit Karla Höhne, Karen Klöpfer, Mara Fink, Janina Horn, Leia Braunagel, Amelie Noll, Zoe Bürger und Sarah Tränkel legte man sowohl in puncto Qualität als auch in der Leistungsbreite nochmals deutlich zu, wobei auch die Youngster Alina Schönle und Janina Jülg zuletzt bewiesen, dass sie Verstärkungen für diese Truppe sind. Trainer Oser hat folgende Erfolgsfaktoren ausgemacht: "Kameradschaft, Harmonie und eine gute Mischung zwischen Kämpferinnen und technisch versierten Mädchen." Sollten die B-Juniorinnen all dies auch am Wochenende auf die Platte bringen, ist das Ziel "Final Four" greifbar.(red/moe)