Sehnsucht nach Toren

Wer in diesen Tagen aufs KSC-Vereinsgelände fährt, blickt unweigerlich auf einen Slogan, der an bessere Zeiten erinnert, auch gestern, zwei Tage vor dem Derby beim SV Sandhausen, war das so. "Aufgeben ist keine Option", steht auf dem großen Transparent am Trainingsplatz geschrieben. Dass Wind und Regen es ein wenig ausgeblichen haben, wirkt fast schon symbolisch. Denn längst tun auch die Offiziellen des Karlsruher SC nicht mehr so, als glaubten sie wirklich noch an ein Wunder. Genau das aber wäre nötig, um den Klassenerhalt angesichts von bislang vier Saisonsiegen, einer miserablen Tordifferenz und zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz doch noch zu schaffen.

Sportdirektor Oliver Kreuzer, der sich gestern "aus sportlicher Sicht" erneut gegen eine mögliche Abschaffung des U-23-Teams aussprach, plant denn auch längst für die Dritte Liga. Trotz der dramatischen Einbrüche beim Fernsehgeld soll der Etat bei 5,5 Millionen Euro liegen, um den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Ein enormer Umbruch steht bevor, denn so gut wie alle Stammspieler haben auslaufende Verträge oder solche, die in der Dritten Liga nicht gelten. Dies gilt nicht für KSC-Kapitän Dirk Orlishausen, René Vollath, Dennis Kempe, Martin Stoll, Manuel Torres, Ylli Sallahi, Matthias Bader, Oskar Zawada, Marvin Mehlem, Vadim Manzon, Tim Fahrenholz, Niklas Hoffmann, Valentino Vujinovic sowie Boubacar Barry.

Noch ist der KSC freilich Zweitligist, weshalb es gestern auch tagesaktuellere Fragen zu besprechen gab. Das morgige Spiel gegen Sandhausen beispielsweise (13.30 Uhr) - und die Frage, wann der Vertrag mit Coach Marc-Patrick Meister in trockenen Tüchern sei. Letzteres scheint nur noch eine Formsache zu sein, wie Meister versicherte: "Der Verein tut alles, um mich zu halten."

Tatsächlich hat der 36-Jährige ja zuletzt Argumente in eigener Sache gesammelt. Für die Fehler der Vergangenheit kann er nichts, und zumindest beim 0:1 gegen Heidenheim wirkte der KSC mutiger und weit besser eingestellt als noch unter Vorgänger Mirko Slomka. In Sandhausen soll nun der nächste Schritt erfolgen, nachdem man zuletzt immerhin wieder ein paar Chancen herausgespielt hat: "Wir sind erst zufrieden, wenn wir Tore erzielen" - tat Meister kund. Im Übrigen wisse er nicht, "für wen der Druck größer ist - für Sandhausen oder den KSC."

Mit bis zu 8000 Zuschauern rechnet der SVS, darunter gut 1700 aus Karlsruhe. Das sind zwar weit weniger als kommen würden, wenn der KSC im gesicherten Mittelfeld wäre, aber es sei dennoch ein guter "Support", wie Meister findet. Der Coach muss auf Enrico Valentini (Adduktoren), Dimitrios Diamantakos, Fabian Reese und Jonas Meffert verzichten, die sich zu den Dauerverletzten Boubacar Barry, Grischa Prömel, und Manuel Torres gesellen. Fraglich ist der Einsatz von Matthias Bader, der sich an der Ferse verletzt hat. Gaétan Krebs steht hingegen zur Verfügung. "Er hat voll mittrainiert", sagte Meister.

Sandhausen - in Karlsruhe lange ein wenig arrogant als nicht satisfaktionsfähiger Emporkömmling belächelt - wird heute rund um den Adenauerring mit anderen Augen gesehen. Schon als Daniel Gordon, neben Philipp Klingmann der zweite Ex-Karlsruher beim SVS, im Sommer einen Wechsel an den Hardtwald dem Verbleib im Wildpark vorzog, ahnten viele, dass in Baden eine neue Rangfolge hinter dem SC Freiburg entstehen könnte. Auch Kreuzer attestierte dem Nachbarn gestern, "in den letzten Jahren gute Transfers und gute Personalentscheidungen getätigt" zu haben, "auch was die Trainerfrage betrifft." Und da genau das beim KSC nicht der Fall war, ist für morgen dann doch eine Mannschaft auszumachen, für die es um mehr geht als für die andere. Denn mit einem Sieg wären die Abstiegssorgen der Sandhäuser mit einem Mal sehr viel geringer.