Einblicke in das Seelenleben der Stars

Von Christian Rapp Sie gehören dazu wie das Abseits zum Fußball, der Korb zum Basketball und die Erdbeeren mit Sahne zum All England Club in Wimbledon: Die Biografien der Sportstars. Jeder, der etwas auf sich hält, blickt nach seiner Karriere, oder auch immer häufiger währenddessen, auf das Erreichte zurück, verrät pikante Details aus dem Privatleben und gibt brisante Interna der damaligen Zeit zum Besten. Doch neben einigen wenigen Schmankerl bietet das Genre vor allem eins - langweilig geschriebene Massenware mit Fremdschämfaktor. Eine angenehme Ausnahme davon, stellt die Biografie "Volle Pulle - Mein Doppelleben als Fußballer und Alkoholiker" von Uli Borowka dar. Der ehemalige Abwehrspieler von Borusia Mönchengladbach und Werder Bremen berichtet in einfachen, aber eindringlichen Sätzen von seiner jahrelangen Alkoholsucht als Fußballprofi. Während die Kicker heutzutage penibel darauf achten, was sie essen und trinken, stets überwacht von Ernährungsberatern des Vereins, nimmt Borowka die Leser auf eine Reise mit, in der ein Kasten Bier am Tag durchaus keine Seltenheit war - und trotz seiner Sucht wurde der eisenharte Verteidiger Nationalspieler. In der heutigen Zeit kaum vorstellbar. "Eier, wir brauchen Eier" und "Weiter, immer weiter": Hobby-Lyriker Oliver Kahn hat sich mit diesen hochtrabenden Zitaten sicherlich einen Platz in den Herzen aller Fußball-Fans gesichert. In seinem Buch "Ich. Erfolg kommt von innen." versucht sich der gebürtige Karlsruher als Hobby-Psychologe - mit überaus mäßigem Erfolg. In zehn Kapiteln schwafelt King Kahn über Motivation, Werte, Körpersprache, Erfolg und Misserfolg - natürlich anwendbar auf alle Lebenslagen. Für Psychologie-Erstsemestler eventuell ganz nett, für Fußball-Fans jedoch so verheerend wie der Sekundentod der Bayern in der Nachspielzeit im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United. Eine ähnliche Richtung schlägt Kahns früherer Bayern-Spezl Philipp Lahm ein. Mit gerade 27 Jahren brachte der Weltmeister im Jahr 2011 seine Biografie "Der feine Unterschied - Wie man heute Spitzenfußballer wird" auf den Markt. Darin erhält der Leser Einblicke in die ersten fußballerischen Schritte des kleinen Philipp, seinen (Um-)Weg zum Profi über den VfB Stuttgart bis hin zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Interessante Geschichten sucht der Leser auf den 265 Seiten leider vergeblich - wie auch in so vielversprechenden Kapiteln wie "Backhendl mit der Kanzlerin" und "Philipp, ab jetzt sind Sie Kapitän". Dass Sportler-Biografien auch ein Stück Zeitgeschichte sein können, beweist dagegen Fußball-Weltmeister Horst Eckel, einer der noch wenigen lebenden Zeitzeugen vom "Wunder von Bern". Der Pfälzer Jung versetzt den Leser mit seiner Biografie "Die 84. Minute" zurück in längst vergangene (Fußball-)Zeiten, in denen die Liebe zum runden Leder und der Leitspruch "Elf Freunde müsst ihr sein" tatsächlich noch etwas bedeutete, und nicht die Geldgier von Beratern, Vereinen und Marketingexperten im Vordergrund stand. Eckel berichtet von seinen Anfängen im vom Krieg gezeichneten Vogelbach, der ersten Begegnung mit Sepp Herberger, vom legendären Geist von Spiez und eben jener so oft zitierten "84. Minute". Eine ähnlich bedeutsame Rolle in der deutsche Sportgeschichte wie Horst Eckel nimmt auch Tennis-Held Boris Becker ein. Doch allein der Titel seiner Biografie "Augenblick, verweile doch...", eine Hommage an Goethes Faust, ist das lyrisch einzig Wertvolle der folgenden 313 Seiten. Nach einem passablen Beginn mit Beckers persönlicher Mondlandung, dem Wimbledon-Triumph 1985 als 17-jähriger rot-blonder Junge aus Leimen, flacht das Buch zusehend ab. Besenkammer, Samenraub, Steuerhinterziehung - Ende. Game, Set, Match, Mister Langweile! Nicht immer muss sich eine Sportler-Biografie jedoch um die Heldentaten, die Titelsammlung oder das Erreichen von Rekordmarken drehen. Manchmal steht einfach der Mensch, das Wirken und die Persönlichkeit im Vordergrund. Wie bei Fußball-Torhüter Robert Enke, der an Depressionen litt und 2009 Selbstmord beging. Der Journalist Ronald Reng zeichnet in beeindruckender Art und Weise die Lebensstationen eines Menschen nach, der zwar im Camp Nou in Barcelona vor 80000 Zuschauer spielte und das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütete, aber in diesen Momenten trotzdem der einsamste Mensch war. Von Selbstzweifel geplagt, unsicher, im harten Business Fußball bestehen zu können. Reng erzählt aber auch von einer Liebesgeschichte. Von Enkes Frau Teresa, die ihren Mann beschützt, ihm Mut zuspricht. Gemeinsam versuchen sie über den Tod ihrer kleinen Tochter hinweg zu kommen und die Dämonen in Roberts Kopf zu bekämpfen - am Ende jedoch ohne Happy End. Manchmal, das zeigt der Fall Robert Enke, ist auch eine Sportler-Biografie nichts weiter, als ein überaus spannendes, tragisches und berührendes Buch.

