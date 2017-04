Auf Schatten folgt Licht

Im Kampf um die Teilnahme am "Final Four" um die deutsche Handball-Meisterschaft erlebten die B-Juniorinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck eine emotionale Achterbahnfahrt: Nach dem enttäuschenden Auftakt am Samstag mit der 23:28-Niederlage in der Bühler Großsporthalle gegen Hessenmeister Bad Soden meldete sich die SG gestern in der Steinbacher Sportschule eindrucksvoll zurück: Mit 15 Toren Differenz wurde der bayerische Vertreter VfL Günzburg aus der Halle geschossen.

"Das war zwei Klassen besser als gestern", freute sich Trainer Sigi Oser nach dem 38:23-Kantersieg, "Einstellung und Körpersprache waren ganz anders." Im zweiten von insgesamt vier Duellen - nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für die Finalrunde der vier besten deutschen Nachwuchsteams - stand die Abwehr des baden-württembergischen Meisters deutlich kompakter, "deshalb ging es früh in die richtige Richtung", sagte Oser nach der Partie, die quasi schon zur Halbzeit (17:9) entschieden war. "Wir konnten die Nervosität ablegen", so der SG-Coach. Vor rund 300 Zuschauern in der kleinen und damit stimmungsvolleren Halle 2 der Sportschule war der Heimsieg gegen die körperlich weniger robusten Günzburgerinnen nie in Gefahr.

Das war am Vortag noch anders: Auch die Bühler Großsporthalle war mit rund 250 Zuschauern - darunter neben den trommelwütigen Steinbacher Fans auch etliche Schlachtenbummler aus Bad Soden - gut besucht, doch die Kulisse wirkte wie ein Hemmschuh. In Hälfte eins konnte Spielführerin Karen Klöpfer ihre Rückraumschützinnen Laetitia Quist und Stephanie Elies noch oft in Szene setzen, nach der Pause (12:12) lief aber fast nichts mehr. Die körperlich überlegenen Gäste aus Bad Soden langten in der Defensive ordentlich zu und trafen vorne - allen voran Lilly König und Pia Özer - nach Belieben.

Nach dem gestrigen Sieg gegen die nicht ganz so stark einzuschätzenden Günzburgerinnen ist man im Steinbacher Lager aber wieder zuversichtlich. Bevor es für die SG Mitte Mai zum abschließenden Duell nach Bayern geht, steht am Sonntag das vorentscheidende Spiel in Bad Soden auf dem Programm. Dort muss die Rebland-SG mit sechs Toren Unterschied gewinnen, um den Traum vom "Final Four" aufrechtzuerhalten. "Wir können dort nur noch gewinnen", sagt Sigi Oser, "der Druck liegt jetzt bei Bad Soden."

Steinbacher Torschützinnen gegen Bad Soden: Quist 8, Elies 8/5, Klöpfer, Tränkel je 2, Höhne, Finck, Horn je 1 - gegen Günzburg: Elies 9/2, Klöpfer 7, Höhne 6, Quist 5, Horn 4, Tränkel 3, Finck 2, Braunagel, Jülg je 1.