Erst Süßes, dann Sekt dusche

Vor dem Spiel warfen die Steinbacher Spieler Gummibärchen auf die Tribünen der Bühler Großsporthalle, sehr zur Freude der rund 300 Zuschauer. Viel entscheidender: Auch nach dem 37:25-Kantersieg über den HGW Hofweier II wurde dem Publikum der Besuch mit Sekt und Freibier versüßt. Schließlich gab es ordentlich Grund zum Feiern: Nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Landesliga ist der SG Steinbach/Kappelwindeck ein Spieltag vor Schluss die direkte Rückkehr in die Südbadenliga geglückt.

"Mit dieser Mannschaft aufzusteigen, davon bin ich riesig begeistert", freute sich ein strahlender Sandro Ullrich. Kurz zuvor wurde der Trainer von seinen Spielern nach einer ordentlichen Runde Jubel-Pogo standesgemäß mit Sekt geduscht. Das gleiche Schicksal ereilte seinen Bruder und Trainer-Kompagnon Markus, der freudetrunken seine "mordsmäßige Mannschaft" lobte. Der überragende Teamgeist, war für das Duo der ausschlaggebende Grund für den Erfolg - nach dem es zunächst nicht aussah.

Denn wie zu Saisonbeginn, als die Rebland-SG in den ersten drei Spielen - allesamt gegen Aufsteiger - nur zwei Punkte holte und vor einer ungewissen Zukunft stand, war auch nach dem 15:13 zur Halbzeit gegen die Hofweierer Oberliga-Reserve nicht klar, ob der Sekt vielleicht doch noch im Kühlschrank bleiben muss. Die SG hatte gehörige Startschwierigkeiten. "Das war die Nervosität", sagte Markus Ullrich hernach. Auf der Platte war es in erster Linie die offensive Steinbacher 3-2-1-Deckung, die den Gästen zu viele Räume offenbarte. Routinier Pascal Czauderna sowie Linksaußen Steffen Gambert kamen immer wieder erfolgreich zum Abschluss. Steinbach lag zwar im ersten Durchgang stets mit ein, zwei Toren in Front, Partystimmung wollte aber angesichts des engen Resultats nicht aufkommen.

Das änderte sich nach dem Wechsel relativ schnell: Die Ullrich-Brüder stellten in der Pause auf eine defensivere 6:0-Deckung um, was prompt zu etlichen Ballgewinnen führte - oft abgeschlossen durch den überaus quirligen Christian Höll. Weil nun auch Bruder Johannes sowie Youngster Daniel Leppert aus dem Rückraum trafen, setzte sich die SG zügig ab: Das 20:15 durch den unermüdlich rackernden Daniel Kern (35.) sorgte für spürbare Erleichterung, nach einem 7:0-Lauf zum 34:23 (57.) machte sich Vorfreude auf die abschließende Sause breit.

Wie zuvor auf dem Spielfeld übernahm Fabian Braun das Partykommando. Der Kapitän - mit fast 30 Jahren der älteste Akteur im jungen und wilden SG-Kader - stimmte das obligatorische "Humba Tätera" an, das nahtlos in einen erneuten Ringelreigen überging. Braun war schon Spielmacher beim letzten Südbadenliga-Aufstieg, der neuerliche Erfolg mit der sehr jungen Mannschaft ist für den Routinier "aber was ganz besonderes".

SG Steinbach/Kappelwindeck: S. Meßmer, Forcher - Ch. Höll 9, Leppert 8, Joh. Höll 5, D. Kern 4, Schmitt, Müller je 3, Ch. Gemeinhardt 2, M. Kern, Braun, S. Höll je 1, Schreck, Jo. Höll.

HSG Hofweier II: Lir - Czauderna 9/5, Gambert 7, Eichhorn 4, Hackhofer, Isenmann je 2, Deger 1, Zimmermann, Remmel, Wolber, Rudolf, Mattes, Lefevre.

Schiedsrichter: Ivanovic/Pflüger (Gaggenau/Rheinmünster) - Zuschauer: 300 - Zeitstrafen: 2/4.