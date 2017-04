Verspät etes Ostergeschenk Von Hucky Krämer " Wir haben richtig gut und leidenschaftlich verteidigt, die Räume geschickt eng gemacht und nur wenig Torchancen zugelassen. Die Jungs haben sich den Punkt mehr als verdient", freute sich Michael Santoro. "Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Insofern brauchen wir uns über das Remis nicht zu beschweren, geschweige denn von der Oberliga reden", haderte derweil Jago Maric. Die Rede ist von ein- und demselben Spiel: SV Bühlertal gegen FC 08 Villingen 1:1 (0:1) am Samstag auf dem Mittelberg. Zwei Traineraussagen, die den Beweis liefern, dass es bei der Spielanalyse stets auf den Blickwinkel ankommt. Für den abstiegsbedrohten SVB war der Punktgewinn gegen die Verbandsliga-Überflieger - bester Angriff (90 Tore), beste Abwehr (16), die letzte und bisher einzige Niederlage des FC 08 datiert vom 14. August 2016 (0:2 beim 1. FC Rielasingen-Arlen) - ein verspätetes Ostergeschenk. Für den Oberliga-Absteiger war das Remis dagegen ein herber Dämpfer im Titelkampf. Nur noch zwei Punkte beträgt jetzt der Vorsprung auf den FFC. Für den neutralen Fan unter den insgesamt 230 Zuschauern wiederum war es ein eher bescheidener Verbandsliga-Kick. Weshalb sich die Frage stellt: War der FC 08 nur so schlecht, weil der SVB so gut war? Die Antwort liegt wohl in der Mitte. Die Bühlertäler kämpften Fußball. Sie spielten genau so, wie man gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner spielen muss: Taktisch klug, leidenschaftlich, laufbereit. Der FC 08 hatte zwar nicht seinen besten Tag, verblüffend war aber, dass er in seinen spielerischen Mitteln limitiert schien. Kein Wunder, dass die Partie lange Zeit so vor sich hin tröpfelte wie der Aprilregen. Gefährlich im SVB-Strafraum wurde es eigentlich nur nach Standards. So auch in der 20. Spielminute, als der unermüdlich rackernde Stürmer Amir Memisevic einen Schuss von Dragan Ovuka aus dem Gewühl heraus gerade noch vor der eigenen Torlinie abblockte. Dass die Villinger dennoch vor der Pause mit 1:0 (43.) in Führung gingen, hatten sie nur einem Missverständnis zwischen Torhüter Daniel Zeitvogel und Christian Schmidt zu verdanken. Zeitvogel brüllte "Leo", kam aber nicht, sodass der Innenverteidiger den Ball per Bogenlampe in Richtung eigenes Tor köpfte. Dort lauerte Benedikt Haibt und nickte den Ball mit einem Hechtsprung kurz über der Grasnarbe ein. Ein blödes "Murmeltor", noch dazu für den SVB zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ein Tor, das allerdings nach dem Seitenwechsel nur die Bühlertäler anstachelte. Angetrieben von Energiespieler Moritz Keller wurde der SVB nun kecker. Und dann bewies Santoro in der 75. Spielminute ein goldenes Händchen, als er Jonas Knobelspies für Fabian Ganster einwechselte. Quasi mit seinem ersten Ballkontakt startete der Joker ein tolles Solo und vernaschte dann auch noch elegant den bis dahin beschäftigungslosen Villinger Keeper Christian Cavalcanti Mendes zum viel umjubelten 1:1 (75.). Und hätte der SVB danach seine Konter cleverer ausgespielt, wäre die Sensation perfekt gewesen. SVB-Trainer Santoro war dennoch happy: "Wir wollten einen Punkt, den haben wir geholt. Jetzt müssen wir in Pfullendorf gewinnen. Dann haben wir 39 Punkte und sind durch." Recht hat er. SV Bühlertal: Zeitvogel - Litterst (67. Julian Welle), Christian Schmidt, Kirschner, Daniel Schmidt - Ganster (75. Jonas Knobelspies), Moritz Keller, Sebastian Keller, David Knobelspies (84. Maximilian Keller) - Memisevic (89. Fianke), Seifermann. FC 08 Villingen: Mendes - Ketterer, Ovuka (86. Sari), Bruno, Serpa (75. Chiurazzi) - Haibt, Geng, Wehrle, Ceylan - Plavci, Günes (62. Sahin). Schiedsrichter: Christian Gehring (Biberach) - Zuschauer: 230 - Tore: 0:1 Haibt (43.), 1:1 Jonas Knobelspies (75.) - Gelb: Daniel Schmidt - Haibt - Beste Spieler: Moritz Keller, Kirschner, Memisevic - Geng.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben