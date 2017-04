Der nächste Tiefpunkt

Nach der letztlich auch in der Höhe verdienten 0:4-Niederlage in Sandhausen war es der Karlsruher Sportdirektor, der die 90 Minuten davor am besten zusammenfasste. "Das war der Tiefpunkt der Saison, ganz klar. Du darfst hier in Sandhausen nicht 0:4 verlieren."

Schon gar nicht auf die Art und Weise, wie man beim ebenfalls abstiegsgefährdeten Team vom Hardtwald untergegangen ist: Mit vier Gegentreffern, denen schwere individuelle Fehler Karlsruher Spieler vorangegangen waren. Und mit einer Leistung, die spätestens im zweiten Durchgang nichts mehr mit Profifußball zu tun hatte. Nach dem frühen 1:0 durch Richard Sukuta-Pasu (17.) fiel der KSC zusehends in sich zusammen, ehe er im zweiten Durchgang endgültig jede Gegenwehr vermissen ließ.

Dabei waren die Karlsruher ordentlich in die Partie gekommen. Ein Freistoß von Gaétan Krebs verfehlte das Sandhäuser Tor ebenso knapp (7.) wie ein Schuss von Yann Rolim, der am rechten Pfosten vorbeistrich. Der KSC drückte die Gastgeber in deren Hälfte, zu diesem Zeitpunkt hätte wohl keiner der 7991 Zuschauer gedacht, dass es Sandhausen sein würde, das den ersten Treffer erzielt. Doch genau so kam es: Nach einem Rückpass haute Dirk Orlishausen über den Ball und legte damit für Sukuta-Pasu auf, der den Keeper prompt tunnelte und zum 1:0 traf.

Doch während der Kapitän sich ins Spiel zurückbiss und wenige Minuten später bei einem Kopfball von Manuel Stiefler zur Stelle war (20.), ließen seine Vorderleute jede Trotzreaktion vermissen. Und so kam es, wie es kommen musste, als Thomas Pledl in der 33. Minute zum 2:0 traf. Diesmal standen gleich zwei Karlsruher Pate, als sich zuerst der völlig überforderte Jordi Figueras von Sukuta-Pasu überlaufen ließ und dann sowohl Krebs als auch Gimber gegen Pledl zu zögerlich agierten.

Mit 0:2 ging es also in die Pause. Zumindest der Trainer versuchte noch einmal alles, um dem Spiel eine Wende zu geben. Marc-Patrick Meister hatte im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Heidenheim auf vier Positionen umgestellt. Im Sturm begannen Stefan Mugosa und Erwin Hoffer für Florian Kamberi (Bank) und den verletzten Fabian Reese. Hiroki Yamada und Charalampos Mavrias ersetzten Franck Kom und den verletzten Enrico Valentini. In den zweiten 45 Minuten blieb nun Figueras in der Kabine, für ihn kam Bjarne Thoelke, Marvin Mehlem ersetzte Mavrias, Mathias Bader rückte ins Mittelfeld. Ergo: Der KSC spielte nun mit einer offensiveren Grundordnung. Doch zu mehr als einer eigenen Torchance durch Mugosa, die SVS-Keeper Marco Knaller zunichte machte, reichte es nicht (65.). Die Tore fielen erneut auf der anderen Seite, wo Thoelke im Abwehrzentrum ähnlich fehlerhaft agierte wie zuvor Figueras. In der 68. Spielminute war er ohne Ball langsamer als Sukuta-Pasu mit ihm, und da der ehemalige Wolfsburger erstaunlicherweise auf ein taktisches Foul verzichtete, stand es 3:0 durch den zweiten Treffer des bulligen Angreifers. Das 4:0 besorgte Jakub Kosecki in der Nachspielzeit. Wenn KSC-Trainer Meister hernach feststellte, dass sein Team "bei allen Toren mit drin gehangen" habe, traf es bei diesem Treffer besonders zu. Denn angefangen von der Tatsache, dass Flankengeber Pledl auf der rechten Außenbahn von niemandem verfolgt wurde, stand die Karlsruher Defensive völlig blank - ein Abwehrverhalten, das selbst einige Spielklassen tiefer indiskutabel wäre. Die gut 1500 mitgereisten KSC-Fans hatten zu diesem Zeitpunkt ohnehin genug und feierten das traurige Geschehen bereits nach dem 0:3 mit hämischen "Europapokal"- Gesängen.

Dass der tapfere Trainer Meister sich auch nach dem neuerlichen Tiefschlag nicht zu vernichtenden Kommentaren über einzelne Spieler hinreißen ließ, spricht für ihn. Mehr als die Ankündigung, dass er in den verbleibenden Spielen sehr darauf achten werde, "wer sich über die Saison hinaus mit dem KSC identifizieren will, und das auf dem Platz und nicht am Mikrofon nachweist", gab es von Meister nicht zu hören. Dafür sprach ein angefressener Sportdirektor deutliche Worte. Dass der KSC nun schon unter dem vierten Trainer in dieser Spielzeit - von wenigen Ausnahmen abgesehen - einen trostlosen Auftritt an den nächsten reiht, zeigt für Kreuzer vor allem eines: "Es liegt nicht daran, welcher Trainer hier arbeitet. Der Trainer ist hier die ärmste Sau."

SV Sandhausen: Knaller - Klingmann (46. Thiede), Karl, Knipping, Roßbach - Linsmayer, Kulovits (80. Lukasik) - Pledl, Stiefler, Vollmann (64. Kosecki) - Sukuta-Pasu.

KSC: Orlishausen - Mavrias (46. Marvin Mehlem), Kinsombi, Figueras (46. Thoelke), Gimber, Bader - Krebs, Rolim, Yamada (72. Zawada) - Hoffer, Mugosa

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken) - Zuschauer: 7991 - Tore: 1:0 Sukuta-Pasu (17.), 2:0 Pledl (33.), 3:0 Sukuta-Pasu (68.), 4:0 Kosecki (90.) - Gelbe Karten: Klingmann (10), Vollmann (3), Kulovits (7), Pledl (6), Linsmayer (5) - Figueras (6), Hoffer (3) - Beste Spieler: Pledl, Sukuta-Pasu - Krebs.