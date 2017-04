Puma Kuppenheim nimmt Verfolgung auf

Der MSC Taifun Mörsch ist nach dem vierten Sieg im vierten Spiel in der Motoball-Bundesliga weiter auf Kurs. Ubstadt-Weiher ist dem Rekordmeister weiter auf den Fersen. Derweil setzte sich der MSC Puma Kuppenheim klar gegen Comet Durmersheim durch.

Der MSC Taifun Mörsch, der Tabellenführer der Bundesliga Süd, tat sich nur im ersten Viertel schwer. Vor rund 200 Zuschauern ging der MSC Philippsburg nach 15 Minuten durch ein schönes Solo mit 1:0 in Führung. Die Hausherren konnten drei Minuten später durch Manuel Fitterer ausgleichen. Im zweiten Viertel sahen die Fans im Erwin-Schöffel-Stadion eine immer besser ins Spiel findende Taifun-Mannschaft. Marcel Batrenik brachte die Gastgeber in der 25. Minute erstmals in Führung. Diese glich Sven Zoll zwar postwendend aus, doch der Taifun fand schnell wieder in die Erfolgsspur. Fitterer (28.) und Ali Topkaya (32.) sorgten für die 4:2-Halbzeitführung.

Im dritten Viertel nahm der Taifun-Express dann immer mehr an Fahrt auf. Der überragende Fitterer sorgte mit einem Sechser-Pack (46., 50., 51., 54., 56., 60.) für die Entscheidung. Das 11:2 in der 64. Minute erzielte dann wieder Fitterer. Lucca Fuchs trug sich mit einem Elfmetertor in der 69. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein. Topkaya steuerte in der 72. Minute das 13:2 bei. Sven Zoll konnte in der 74. Minute den Torreigen der Mörscher kurz für Philippsburg unterbrechen, ehe Fitterer eine Minute vor Spielende den 14:3-Endstand markierte.

Taifun-Trainer Enrico Tritsch zollte trotz des klaren Siegs dem Gegner Respekt: "Auch wenn das Ergebnis nüchtern betrachtet deutlich ausfiel, hat mich Phillipsburg absolut positiv überrascht. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat sich die Truppe spielerisch und taktisch durchaus verbessert und weiterentwickelt." Am verdienten Sieg seiner Mannschaft gab es für ihn aber nichts zu rütteln: "Durch präzises Konterspiel und einstudierte Spielzüge, konnten wir den Gegner letztendlich verdient bezwingen. Als Trainer ist es sehr befriedigend, dass sich die intensive Saisonvorbereitung nun auch in den Spielergebnissen widerspiegelt."

Ubstadt-Weiher mit weißer Weste

Erhebliche Probleme mit den schwierigen Platzbedingungen hatte der MSC Ubstadt-Weiher beim Gastspiel in Malsch. Am Ende setzte sich der deutsche Meister verdient mit 6:0 durch und ist dem MSC Taifun Mörsch weiter auf den Fersen. Im ersten Viertel brachte Marco Weis die Spargelstädter in Führung. Diese bauten Kevin Fröhlich und Kevin Gerber vor der Halbzeit auf 3:0 aus. Im dritten Viertel war es erneut Gerber, der auf 4:0 für Ubstadt-Weiher erhöhte. Fröhlich machte dann im letzten Abschnitt mit zwei weiteren Treffern den Sieg perfekt zum verdienten Erfolg für den Titelverteidiger beim Tabellenschlusslicht.

Der MSC Puma Kuppenheim hat ebenfalls die Verfolger auf Spitzenreiter MSC Taifun aufgenommen. Am Sonntag siegten die Pumas klar mit 8:1 gegen Comet Durmersheim. Vor den rund 500 Zuschauern sorgten Jannis Schmitt (1., 11.) und Dominik Mückenhausen (17.) im ersten Viertel für die 3:0-Führung. Norman Brunner verkürzte in der 29. Minute für Durmersheim. Neun Minuten später baute Benjamin Walz die Führung für Kuppenheim wieder aus. Im dritten Viertel sahen die Zuschauer in Kuppenheim einen hektischen Spielverlauf mit einem Tor. Walz erhöhte in der 57. Minute auf 5:1. Auch das letzte Viertel gehörte den Gastgebern. Max Schmitt (61.) und Jannis Schmitt (66., 80.) erzielten drei weitere Treffer zum verdienten 8:1-Endstand für die Pumas. (tm)