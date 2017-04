Eine Frage der Einstellung

Marc-Patrick Meister war irritiert, schließlich hatte ihn ein Fernsehreporter gerade gefragt, ob nicht die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung bestehe, wenn der KSC so weiterspiele wie bisher. "Das sehe ich überhaupt nicht", sagte der Karlsruher Trainer tapfer. Und versprach, dass seine Mannschaft in den kommenden Spielen "nichts herschenken" werde. Was sollte der Mann auch sonst sagen? Er trainiert schließlich ein Team, das er ziemlich sicher ganz anders zusammengestellt hätte, auf dessen Gefolgschaft er aber angewiesen ist, bis nach dem letzten Spieltag, der den KSC am 21. Mai nach Braunschweig führt, das Gros des jetzigen Kaders den Spind räumen wird.

Dabei ist die Frage nach der Wettbewerbsverzerrung durchaus legitim, wenn man sich die Rahmendaten des Karlsruher Niedergangs zu Gemüte führt: Sieben Spiele ohne Sieg wurden zuletzt absolviert, das 0:4 bei einem Konkurrenten im Abstiegskampf war die sechste Auswärtspleite in Folge. 21 Treffer hat der KSC in den bisher 30 Saisonspielen überhaupt erst zustande gebracht. Wer gegen den KSC spielt, kann also mit hoher Sicherheit einen Sieg einplanen - was die Konkurrenz der jeweiligen Gegner nicht freuen dürfte.

Nun ist die Debatte, ob Spiele gegen den KSC nicht zu unlauteren Verschiebungen im Auf- und Abstiegskampf führen, natürlich einigermaßen ehrenrührig für Fußballprofis. Doch die Frage nach der Grundeinstellung einiger Spieler, die stellte sich nach dem Desaster von Sandhausen nahezu zwangsläufig. Mit Ausnahme von Kapitän Dirk Orlishausen und Benedikt Gimber, der an alter Wirkungsstätte bissig in die Zweikämpfe ging, schienen nahezu alle anderen KSC-Profis spätestens nach 45 Minuten den Schlusspfiff herbeizusehen. Oder gar das Saisonende?

Nun haftet demonstrativem Spieler-Bashing auch stets etwas Populistisches an. Oliver Kreuzer konnte man diesen Vorwurf diesmal allerdings wirklich nicht machen, als er ziemlich deutlich zu verstehen gab, dass er viele Spieler in der Dritten Liga nicht mehr sehen will. "Dieses Spiel hat die Augen geöffnet, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht", sagte der Sportdirektor, der nicht ausschloss, dass auch er die Spieler vor dem anstehenden Derby gegen Kaiserslautern noch mal bei der Ehre zu packen versucht. Die kommenden Partien dürften jedenfalls nicht abgeschenkt werden: "Wir müssen gegen Lautern alles versuchen, sonst beschwert sich 1860 München zurecht", sagte Kreuzer. Warum aber sollte ausgerechnet gegen mutmaßlich hoch motivierte Lauterer der fünfte Saisonsieg gelingen?

Die logische Konsequenz nach dem Auftritt vom Sonntag wäre es, schon am Samstag nur noch die Spieler einzusetzen, auf die man auch in der kommenden Saison bauen will und kann. Doch das ginge mit einem Qualitätsverlust einher, der dem KSC tatsächlich schnell den Vorwurf einhandeln würde, er denke bereits an die Dritte Liga und nehme hohe Niederlagen in Kauf. Meister wird es also wohl wieder so machen müssen wie vor den letzten drei Spielen unter seiner Regie. Er wird die Quadratur des Kreises neu angehen und "die Spieler aufstellen, mit denen ich die besten Chancen sehe, ein Spiel erfolgreich zu gestalten" ohne dabei "aus dem Blick zu verlieren, wer sich über die Saison hinaus mit dem KSC identifiziert."