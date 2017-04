Panthers zementieren Platz zwei

Panthers Gaggenau -

SG Steinbach/K. II 26:23.

Bis auf den Anfang (0:2) lagen die Panthers immer in Führung. Auch dank einer guten Torhüterleistung von Yannic Hitscherich zogen die Hausherren nach 20 Spielminuten auf 10:5 davon. Doch schon da zeigte sich, dass die Gäste nie aufgeben würden. Beim Stand von 12:8 wurden die Seiten gewechselt, nach dem 13:10 kam die stärkste Phase der Murgtäler. Vor allem Rechtsaußen Markus Spallek war Garant für die zwischenzeitlich klare 18:12-Führung. Doch die Panthers machten sich erneut das Leben selbst unnötig schwer. Die SG kam nochmals bedrohlich auf (24:21). Ein verworfener Siebenmeter der Gäste und ein weiterer Treffer von Spallek brachten die Panthers endgültig auf die Siegerstraße.

Tore für Gaggenau: Spallek 9, Koinzer 7/2, Wagner 4, Isufi 3, T. Kohlbecker, Da. Kraft, Lang je 1 - für Steinbach: Misetic 7, Elies, Gangloff je 5, Eckerle, Oser je 2, Schreiber, Stäglich je 1.

TS Ottersweier II -

TuS Helmlingen II 25:24.

Die TSO sicherte sich durch den Heimsieg den frühzeitigen Klassenerhalt. Dabei sah es danach zunächst gar nicht aus (7:10/24.). Doch im zweiten Durchgang (Halbzeit 10:12) kam die TSO auch dank mehrerer Zeitstrafen gegen die aggressiv agierende TuS-Abwehr besser ins Spiel. Jeweils vier Tore von Tobias und Marcel Röll brachten die Wende (18:16/42.). Von nun an hatte Ottersweier Vorteile und verwaltete den Vorsprung clever über 23:20 (51.) über die Ziellinie.

Tore für Ottersweier: T. Röll, M. Röll, Schrempp je 5, T. Seiler 5/3, Falk 2, Pfeiffer 2/1, Moser 1 - für Helmlingen: F. Fritz 11/4, T. Fritz, König , Karch je 3, Graf 2, Lasch, Reichenberger je 1.

ASV Ottenhöfen II -

Muggensturm/K III 37:22.

Durch den Ottersweierer Sieg hatte die SG bereits vor dem Anpfiff keine Chance mehr, die Rote Laterne im Saisonfinale noch abzugeben. In Ottenhöfen agierte der Aufsteiger dennoch zunächst auf Augenhöhe (7:8/16.). Fünf Gegentreffer in Folge bedeuteten dann aber den ersten Knacks (12:8), zur Pause lag die SG mit drei Toren zurück (15:12). Nach Wiederbeginn nahm das Unheil dann schnell seinen Lauf: Bereits Mitte des zweiten Abschnitts stand es 28:15.

Tore für Ottenhöfen: Blust 9/1, Harter, Münz je 6, Kern 6/3, Huber, Vogt je 3, Bohnert 2, Schnurr, Volz je 1 - für Muggensturm: Unser 7/4, Moos 4, Ziegler 3, Jung, Hoppe, Müller, Welzer je 2.

TuS Memprechtshofen -

Muggensturm/K. II 25:34.

Der TuS bereitete dem Meister zunächst Probleme (6:6/16.). Dann aber nutzte die SG viele technische Fehler der Gastgeber, um sich bis zur Pause auf 12:17 abzusetzen. Der TuS kämpfte vehement gegen die sich androhende Niederlage. Doch die Gäste kamen immer wieder zu schnellen Kontertoren und hatten die Partie nun fest im Griff (18:26/45.).

Tore für Memprechtshofen: Geibel 7/1, Urban 7/3, Neuschütz 4, Petrat, Schneider je 3, Boschert 1 - für Muggensturm: Hofacker 10, Dey 8, P. Freyer 8/5, Stahlberger 3, Krauth 2, Hermann, Lehmann, M. Freyer je 1.

SG Freudenstadt/B. -

BSV Sinzheim II 23:29.

Abgesehen von den Anfangsminuten war der BSV das spielbestimmende Team und sorgte schon früh für klare Verhältnisse (3:9/13.). Die Gastgeber offenbarten in der Abwehr einige Lücken, die von den druckvoll agierenden Gästen clever ausgenutzt wurden. Im Angriff agierten die Schwarzwälder zudem harmlos. Den deutlichen Rückstand zur Halbzeit (10:18) konnte die SG bis zum Ende zwar etwas verkürzen, spannend wurde die einseitige Partie aber zu keiner Phase.

Tore für Freudenstadt: Bauer 10/5, Schulz 4, Sättler 3, Schwab, Stölzle je 2, Seeger, Müller je 1 - für Sinzheim: Schaefer 6, Vogel, K. Walter, M. Walter je 5, Huck 3, Herbert 3/2, Rumpf 2.

In der Frauen-Bezirksklasse konnte das punktgleiche Spitzenduo noch einmal durchschnaufen. Am Samstag gehen Sinzheim II (in Helmlingen) und die HSG Hardt (gegen Steinbach/Kappelwindeck III) in die letzte Runde. In der Kreisklasse A verlor die Reserve der Panthers Gaggenau das Kellerduell gegen die TS Ottersweier III mit 19:21 und verpasste es damit, mit der TSO die Plätze zu tauschen. (maha)