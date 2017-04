Mit einem Bein in der Oberliga

Vor rund 300 Zuschauern im Schulzentrum West begannen die Hausherren wie gewohnt furios. Buchen und viele der mitgereisten Fans waren durchaus überrascht vom Offensivdrang der Kurstädter. So endete das erste Viertel nicht unverdient 25:19 für die UCBB. Auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste keine Antworten auf die erfolgreichen Distanzwürfe von Mike Baumer und Josip Grizelj, die mit sechs beziehungsweise vier Dreiern im Spiel sowie insgesamt 26 und 14 Punkten beste Werfer waren. Mit einer mehr als deutlichen 47:29-Führung ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel versuchten die Buchener mit aller Gewalt, das Ruder herumzureißen - was ihnen dank der hervorragenden Defensiv-Rebounds des United-Kapitäns Rouven Schmidt nicht immer gelang. Dennoch hatten die Gäste im dritten Viertel mit 16:13 die Nase vorn. Im Schlussdurchgang mussten die Hausherren dem kräftezerrenden Spiel Tribut zollen, dennoch stand unter dem Strich ein 74:62-Sieg. Mit einem Zwölf-Punkte-Polster reisen die Colors zum entscheidenden Duell in den Odenwald.

"Es ist vielleicht besser, dass wir die Halbzeitführung nicht halten oder gar ausbauen konnten, so bleiben wir bei diesem Ergebnis sowohl in der Trainingswoche als auch beim Rückspiel in Buchen fokussierter. Ein höherer Sieg hätte eventuell Fahrlässigkeiten beim einen oder anderen Spieler verursacht", sagte Mirza Djodjic nach der Partie. Vorstandsmitglied und Distanz-Spezialist Andreas Kunz, der es sich trotz Verletzung nicht nehmen lassen wollte, bei diesem Spiel anzutreten, ergänzte: "Uns erwartet ein Hexenkessel in Buchen. Was die Gästezuschauer hier abgeliefert haben, war mehr als oberligatauglich. Aber wir fahren mit dem Selbstvertrauen von zwölf Siegen in Serie dahin, Buchen muss uns erst einmal schlagen." Ob der Vorsprung am Ende in der Addition der beiden Spiele reichen wird, entscheidet sich am Sonntag ab 20.45 Uhr. Der Sieger spielt nächste Saison in der Oberliga - für die United Colors wäre es der vierte Aufstieg in Folge.

Für die United Colors spielten: Bangha (6), Baumer (26), Belle (6), Faff (4), Grizelj (14), Hallak (4), Kunz, Pina, Schmidt (6), Trepalovac (8). (red)