Seiler überrascht

Die nationalen Titelkämpfe waren dabei vom Wetter nicht gerade begünstigt: Kühle Tem-peraturen, gelegentlich ein paar Sonnenstrahlen, Regen, leichter Schnee und Hagelschauer auf den letzten Kilometern setzten den Gehern auf ihren Runden über jeweils einen Kilometer zusätzlich zu. An der Spitze des 33-Mann-Feldes gab es keine Überraschung: Nach rund drei Kilometern setzte sich der Top-Favorit und Titelverteidiger Christopher Linke (SC Potsdam) zusammen mit seinem Vereinskollegen Nils Brembach an die Spitze. Als schnellster 20-Kilometer-Geher Europas und Nummer vier der Welt in diesem Jahr zeigte Linke dann seine Klasse, setzte sich auf der vorletzten Runde auch von Brembach ab und holte sich in 1:20:26 Stunden seinen vierten Meistertitel über diese Distanz. Linke und Brembach (1:20:43) erfüllten damit beide die Norm für die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August).

Spannend wurde es um Platz drei der Männerwertung. Lange Zeit ging Hagen Pohle (Potsdam) sicher auf diesem Rang, etwa bei Kilometer 16 schlossen dann Karl Junghannß (LAC Erfurt) und Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) auf. Die beiden U-23-Athleten konnten das hohe Tempo weiterhin gehen, hatten zu diesem Zeitpunkt den Baden-Badener Carl Dohmann bereits überholt. Am Ende hatte Junghannß das besser Ende für sich und holte Bronze in 1:22:08 Stunden. Hagen Pohle wurde Vierter in 1:22:29, Nathaniel Seiler Fünfter in 1:22:48 und Carl Dohmann Sechster in 1:23:14 Stunden. In der Juniorenwertung U23 ging damit Gold an Junghannß vor Seiler, der wie im Vorjahr Silber bekam. Beide erfüllten auch souverän die Norm für die U-23-Europameisterschaften in Bydgoszcz (Polen; 13. bis 16. Juli). Für Nathaniel Seiler bedeutet diese neue Bestzeit auch gleichzeitig neuen badischen U-23-Rekord. Den hatte mit 1:25 Stunden seit 2012 Carl Dohmann gehalten.

Stark in Szene setzen konnten sich auch die beiden Seniorengeher Denis Franke und Georg Hauger vom TV Bühlertal. Franke ging im Männerklassement auf den zwölften Rang und gewann in 1:45:25 Stunden seine Altersklasse M45 souverän mit fast einer Viertelstunde Vorsprung. Georg Hauger musste in der Klasse M60 da schon mehr kämpfen, setzte sich aber am Ende in 2:01:49 Stunden ebenfalls sicher gegen die Konkurrenten durch.

Neben diesen beiden Goldmedaillen gab es zudem noch Silber mit der Männer-Mannschaft. Das Bühlertaler Trio mit Seiler, Franke und Hauger musste sich in 5:10:02 Stunden nur dem überragenden Team des SC Potsdam mit Linke, Brembach und Pohle geschlagen geben.(rawo)