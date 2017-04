Erfolgreicher Saisonabschluss für Nachwuchs-Bisons

Die U-16-Volleyballmädchen des TV Bühl erspielten sich am letzten Turniertag der Saison den Tagessieg, heimsten den Pokal ein und bestätigten damit den dritten Platz aus der Meisterrunde. In Sinsheim trafen sich jüngst neun Teams, um den Jugendverbandspokal auszuspielen. In der Vorrunde ließen die Bühlerinnen ihren Gegnerinnen keine Chance und besiegten Ettlingen/Rüppurr und Leimen im Eiltempo mit jeweils 2:0 Sätzen.

In der darauffolgenden Runde trafen die Spielerinnen von Trainerin Kiki Haberstroh zuerst auf Bretten. "Diese Begegnung zweier Teams auf gleichem Spielniveau wird nur die mental stärkere Mannschaft für sich entscheiden können", so Bühls Jugendtrainerin vor der Partie. Spannung war überall zu spüren, denn nur bei einem Sieg hatten die Mädchen noch Möglichkeiten, den Pokal zu holen. Allerdings unterschätzten die Bühler Mädels ihre Gegnerinnen und "verschliefen" den ersten Satz komplett, der mit 14:25 Punkten verloren ging. Erst forsche Anweisungen nach dem Seitenwechsel von Coach Haberstroh weckte den sonst gewohnten Kampfgeist der jungen Bühlerinnen. Dann endlich führten clevere, variantenreiche Spielzüge - gepaart mit Sicherheit bei Aufschlag und Angriff - knapp zum Ausgleich (28:26). Nach diesem Satzkrimi war das Team aus Bretten geschockt, hatte es doch den Sieg schon fast in der Tasche. Den Bühler Volleymädels gelang hingegen im Kurz-Tiebreak fast alles und mit 15:3 Punkten entschieden sie das Spiel doch noch zu ihren Gunsten.

Selbstbewusst durch dieses Ergebnis und den Turniersieg vor Augen trumpften die Mädchen um Spielführerin Lia Bondar gegen Brötzingen von Beginn an auf; diese Partie verlief einseitig, und die Goldstädterinnen hatten dem druckvollen Spiel nichts entgegenzusetzen. Der 2:0-Erfolg mit 50:32 Punkten für den TVB krönte dann den Spieltag und die Saison. Gegen Bretten errang Brötzingen zwar noch einen 2:1-Sieg, konnte sich damit aber nur noch Platz zwei sichern.

Überschäumende Freude über diesen erfolgreichen Saisonabschluss der U-16-Mädels machte sich bei der Siegerehrung breit. Aber auch ein Abschied stand an, denn die langjährige Aufbauarbeit und Betreuung von Trainerin Kiki Haberstroh fand hier ein Ende. Der mit dem Volleyballvirus infizierte, hochmotivierte Nachwuchs wird sich in der kommenden Saison auf die Bühler Frauenmannschften verteilen. (red)