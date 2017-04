Überzeugende Leistungen Die Nachwuchsathletinnen des KRS Rebland haben sich bei den Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradfahren in der Varnhalter Yburghalle in hervorragender Form präsentiert und sich für weiterführende Meisterschaften qualifiziert. Außer den einheimischen Sportlerinnen waren Teilnehmer aus Offenburg, Fischerbach und Gutach am Start. Kathi und Mara Häberle, Anne Strohmeier und Lena Doll verbesserten im Vierer-Einrad ihre persönliche Bestleistung um mehr als 20 Punkte, und auch das Wettkampfdebüt im Vierer-Kunstrad meisterten sie bravourös. In beiden Disziplinen sicherten sie sich das Ticket für die Landesmeisterschaft am 21. Mai in Gutach. Begleitet werden sie von Hannah Schneider, die ebenfalls ihre Bestleistung steigern konnte und sich gegen die starken Mitbewerber durchsetzte. Nach vielen Jahren sind die Rebländer wieder in einer Einerdisziplin bei den Meisterschaften vertreten - ein großer Erfolg für den Verein. Für den vierten Tagessieg sorgte Svenja Fritz bei den Frauen, die bei einem Übergang das Rad verlassen musste und dadurch hohe Abwertungen erhielt. Mitfavoriten in der Europaliga Außer Konkurrenz gingen die Jugendmannschaften des KRS Rebland an den Start. Für ihre Darbietungen erhielten sie viel Applaus und von den Kampfgerichten hohe Punktwertungen, die ebenfalls zu zwei neuen persönlichen Bestleistungen führten. Bereits am Samstagabend lieferten Aktive des Vereins einen Showauftritt in der Halbzeitpause des Basketballspiels der United Colors ab. An diesem Wochenende steht die nächste Runde in der Europaliga an. In der Nibelungenstadt Worms sind Aktive aus insgesamt zehn Nationen am Start. Insgesamt 75 Vereinsmannschaften bewerben sich um den Tagessieg, die junge Mannschaft des KRS gehört zu den Mitfavoriten. (red)

