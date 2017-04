Gelungene Premiere: Meisterschaft im ersten Jahr

Diese Platzierung verdient große Anerkennung, mussten die TTF nach den Absagen von Robert Lakmann und Markus Becker vor der Runde, mit Tobias Prestenbach verletzungsbedingt eine weitere Stammkraft fast die gesamte Runde ersetzen. Umso beachtenswerter ist die Tatsache, dass lange Zeit sogar mit der Vizemeisterschaft gerechnet werden durfte. Mit starken Auftritten, vor allem in den Heimspielen gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach, TTC Weisweil und die TTSF Hohberg II, betrieben die TTF beste Eigenwerbung. Mit einem unbändigen Siegeswillen wurden die Spiele entschieden. Zurück in die Landesliga müssen neben dem TTC Singen II, der seine Mannschaft vorzeitig zurückzog, auch der TTSV Kenzingen und der TTC Weisweil. Die DJK Oberschopfheim muss als Tabellenachter über die Relegationsspiele seinen Klassenverbleib sichern. In der Bestenliste führen die Brüder Jochen und Steffen Burt (TTG Furtwangen/Schönenbach) die Rankingliste an. Jochen kommt auf 29:7-Erfolge, Steffen auf 26:9-Einzelsiege. Thomas Hillert erkämpfte sich im ersten Paarkreuz sechs Siege. Yannick Klein sicherte sich mit 13:7-Erfolgen im Schlussdrittel den siebten Platz der Bestenliste. Auch im Doppel führen die Gebrüder Burt die Bestenliste mit 23:3-Erfolgen an. Mit Hillert/Vicherek (12:4, 5. Platz) und Hertel/Klein (9:3, 9.) sicherten sich gleich zwei TTF-Paarungen einen Platz unter den Top Ten. Zur kommenden Saison scheidet Petr Vicherek als Nummer eins aus. Mit einer neuen Nummer eins und einem wieder genesenen Prestenbach will man unter den besten Teams wieder kräftig mitmischen.

Gleich im ersten Jahr feierte das neugemeldete Team des TTV Kappelrodeck die Meisterschaft in der Frauen-Verbandsliga. Mit 36:4 Punkten wurde der erste Platz erkämpft, alle 20 Partien wurden mit der gleichen Aufstellung bestritten. Mit dem Vizemeister TTV Gamshurst (33:7) stellt der Bezirk obendrein den Vizemeister, der sich noch durch einen erfolgreichen Abschluss der Relegationsrunde den Aufstieg in die Badenliga sichern kann. Die Positionen drei und vier gingen ebenso an den Bezirk: Der TV Weisenbach verteidigte diesen Rang gegenüber dem punktgleichen TTC Iffezheim (beide 27:13) nur durch das um 15 Spiele bessere Spielverhältnis. Erfreulich für den TTC Iffezheim: Nach einer schwierigen Saison im Vorjahr, in der erst gegen Rundenende der Klassenverbleib gesichert wurde, spielte die Mannschaft in dieser Saison stark auf.

In der Bestenliste des vorderen Paarkreuzes liegt Petra Kaufmann vom SV Nollingen mit 49:2-Siegen auf Platz eins. Dahinter folgen Jana Neumaier (46:3) vom TTC Steinach und Sarah Hafner (TTC Beuren, 43:11). Dahinter folgen vier Spielerinnen aus dem Bezirk: Kappelrodecks Spitzenspielerin Ursula Maier mit 36:8-Erfolgen, Monika Vig (TV Weisenbach, 37:13) und Sarah Strack (TTV Gamshurst, 29:17) und Vanessa Maier (Kappelrodeck, 26:14).

Im hinteren Paarkreuz gehen die ersten fünf Positionen an den Bezirk: Mareike Allgeier (TTV Gamshurst, 34:7) liegt hier an vorderster Front vor Natalie Seiser (TTC Iffezheim, 31:9), Juana Maier (TTV Kappelrodeck, 30:10) Martina Schief (TTC Iffezheim, 24:11) und Betül Özdemir (TTV Gamshurst, 20:12). Jasmin Langenbach (TV Weisenbach, 16:12) und Astrid Seiler (17:15) vom Meisterteam Kappelrodecks teilen sich die Plätze sieben und acht.(ti)